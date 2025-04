Lecture Zen Résumer l'article

Les IA génératives évoluent et leurs réponses aussi. En 2025, poser une question sur l’avenir de la papauté à ChatGPT amène une réponse qui nous en dit autant sur l’outil que sur le prochain pape. Démonstration.

En 2010, pendant la Coupe du monde de football, la planète s’est passionnée pour les prédictions d’un poulpe — le fameux Paul, qui devinait notamment les résultats de l’équipe d’Allemagne. Évidemment, dans le cas de Paul, qui, comme tout poulpe, ne suivait pas le football, il s’agissait de coïncidences — après tout, un résultat d’un match opposant deux équipes en élimination directe est un choix à 50 / 50.

En 2025, d’autres oracles sont scrutés sur les réseaux sociaux : les IA génératives. Et leurs réponses, au fil des ans, montre avant tout l’évolution de leur capacité à produire des « réflexions » basées sur des recherches. Quand on posait des questions à ChatGPT 3.5 pour tester les capacités de la machine, on se retrouvait avec des réponses hallucinées et basées sur un corpus de texte ancien. À l’époque, les modèles d’OpenAI étaient simples et n’avaient pas accès à Internet.

Avec ChatGPT o3, la donne change radicalement : poser une question comme un pronostic sur le prochain Pape lance une « réflexion » alimentée par une base de données à jour et une lecture des articles sur le web.

La réflexion de ChatGPT avec o3 // Source : Numerama

ChatGPT a créé une tier-list de papes pour succéder à François

Contrairement à nos tests en 2022 pour une autre Coupe du Monde, on voit très bien comment ChatGPT décompose désormais notre question et va s’informer sur les différents candidats avant de formuler une réponse. Au total, cette recherche a pris une minute chrono, mais elle aurait pu être plus longue. La réponse commence d’ailleurs par un rappel de qui peut être élu, autrement dit les règles du Conclave. Ensuite, ChatGPT s’est amusé à faire une tier-list que nous vous proposons ci-dessous in extenso.

Cardinal (âge) Pays & fonction Profil & points forts Ce qui peut bloquer Tier 1 — favoris Pietro Parolin (70) Italie – Secrétaire d’État Diplomate chevronné, visage connu de tous les cardinaux ; continuité institutionnelle sans être ultraprogressiste. PBS: Public Broadcasting Service Lié à l’accord Chine/Églises ; certains le jugent trop « politique ». Matteo Zuppi (69) Italie – Archev. de Bologne, président des évêques italiens « Prêtre de rue », proche de Sant’Egidio, envoyé de paix pour l’Ukraine ; verrait prolonger la ligne sociale de François. PBS: Public Broadcasting Service Jeunesse relative ; son positionnement ouvert sur les couples LGBTQ+ crispe les conservateurs. Luis Antonio Tagle (67) Philippines – Préfet adj. du Dicastère pour l’Évangélisation Charismatique, excellent communicateur, visage de l’Asie catholique en pleine croissance. PBS: Public Broadcasting Service Certains veulent une papauté plus courte ; influence décroissante à Rome ces deux dernières années. Tier 2 — challengers Peter Turkson (76) Ghana – Chancelier des académies pontificales Fort sur justice‑paix, climat, profil modéré ; premier Africain depuis 1 500 ans ? Al Jazeera Âge et réputation fluctuante après son départ du « Développement humain intégral ». Péter Erdő (72) Hongrie – Archev. de Budapest Canoniste brillant, apprécié des Européens de l’Est ; rassurant pour les conservateurs. PBS: Public Broadcasting Service Jugé trop doctrinal par le camp “Francis”. Jean‑Claude Hollerich (66) Luxembourg – Jésuite, rapporteur général du Synode Polyglotte, expérimenté au Japon, artisan du synode sur la synodalité. blue News Positions jugées audacieuses sur la morale sexuelle. Tier 3 — outsiders/ “joker” Pierbattista Pizzaballa (60, Italie‑Jérusalem) : symbole du Moyen‑Orient, geste héroïque pour Gaza. Le Guardian

Fridolin Ambongo (65, RDC) : voix forte d’Afrique francophone. The Independent

Robert Sarah (79, Guinée) : figure de ralliement des traditionalistes, mais très clivant et presque à la limite d’âge. Le Guardian —

Ce tableau est particulièrement bien fichu pour qui n’a rien suivi à la gouvernance de l’Église catholique ces dernières années : il présente le cardinal, ses avantages pour succéder au Pape François et ce qui pourrait bloquer les autres cardinaux électeurs. Aussi souvent que possible, ChatGPT cite sa source directement dans le texte pour permettre à l’utilisateur de vérifier ce qui est écrit : un bon usage pour ne pas passer à côté d’une hallucination.

Prochain pape : le pronostic de ChatGPT

De cette « tier list » découle une conclusion très mesurée, loin des clichés donnés sur les IA qui seraient des perroquets un peu idiots :

« Mon « pronostic maison »

Compromis surprise (≈ 20 %) : un nom moins commenté (Hollerich, Pizzaballa, Grech…) émerge aux 6ᵉ‑8ᵉ scrutins quand les voix se déplacent.

(≈ 20 %) : un nom moins commenté (Hollerich, Pizzaballa, Grech…) émerge aux 6ᵉ‑8ᵉ scrutins quand les voix se déplacent. Scénario de continuité douce (≈ 40 %) : Parolin ou Zuppi, selon que le besoin perçu est diplomatique ou pastoral.

(≈ 40 %) : Parolin ou Zuppi, selon que le besoin perçu est diplomatique ou pastoral. Scénario « pape du Sud » (≈ 25 %) : Tagle (Asie) ou Turkson (Afrique) si les électeurs veulent refléter la démographie mondiale.

(≈ 25 %) : Tagle (Asie) ou Turkson (Afrique) si les électeurs veulent refléter la démographie mondiale. Scénario bascule conservatrice (≈ 15 %) : Erdő ou Sarah profitent d’un blocage prolongé. »

La synthèse est mesurée, avec des pourcentages de probabilité basées sur les lectures de ChatGPT sur les articles récents sur le web, mais également sur sa propre réflexion : il mise sur le fait qu’une continuité avec le pape François pourrait être positivement perçue. Et statistiquement, elle a effectivement des chances : ChatGPT rappelle en conclusion que, parmi les votants, une majorité de cardinaux a été nommée par le défunt pape. Ce qui pourrait les inciter à choisir de la continuité plutôt que de la rupture — notamment côté conservateur.

Est-ce que ChatGPT aura raison ? Nous suivrons le dossier papal afin de donner une suite à cet article. Mais même s’il a tort et qu’aucun de ses pronostics est bon, l’expérience montre que ses réponses, deux ans après nos premiers tests, ne sont plus seulement le fruit du hasard ou d’une hallucination qui paraît réaliste : c’est une synthèse modérée de plusieurs connaissances, en base de données ou sur le web. Et c’est, dès lors, bien plus intéressant pour l’utilisateur.

