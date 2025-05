Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la Kings League France va se terminer ce lundi 5 mai, on apprend que les présidents des clubs français vont affronter ceux du reste du monde. Le match aura lieu le 14 juin prochain avant la grande finale de la Kings League.

Le 14 juin prochain aura lieu la finale de la Kings World Cup Clubs, tournoi international de football de la Kings League à la Défense Arena à Paris. Avant ça, les meilleurs clubs français doivent s’affronter ce 5 mai lors d’une dernière journée pour décider qui rejoindra la compétition internationale. Cette finale sera précédée d’un show match opposant les présidents des clubs : oui, Michou affrontera Lamine Yamal.

Squeezie contre Neymar Jr, Amine contre Gérard Piqué…

On connaissait les matchs entre footballeurs professionnels. On connaissait les matchs entre anciens footballeurs. On connaissait les matchs entre influenceurs. On ne connaissait pas les matchs avec tout ce monde. Les présidents des clubs de la Kings League France vont affronter les présidents des clubs du reste du monde, ce 14 juin. Il s’agira d’un pré-show avant la grande finale de la Kings League World Cup Clubs, qui aura lieu à La Défense Arena à Paris, dont la billetterie a ouvert.

Streamers. Stars. Chaos

guaranteed 🤯.



June 14th. Paris 🇫🇷.



France vs The World 🌎.



La Défense Arena will witness it all 🏟️.#KingsWorldCupClubs pic.twitter.com/mSQEHWsEuY — Kings League World (@_KingsWorld) May 4, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’équipe française sera donc a priori composée de :

Amine, Samir Nasri, Jerémy Ménez (F2R) ;

Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi (Unit3d) ;

Domingo (FC Silmi) ;

Kameto (Karasu) ;

Michou (Generation Seven) ;

Pfut (Panal All Starz) ;

Adil Rami (Wolf Pack FC) ;

Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, Mike Maignan, Manu Koné, Bryan Mbeumo, Senny Mayulu (360 Nation) ;

Eduardo Camavinga sera joueur lors de ce match, bien qu’il n’appartienne à aucun club du tournoi.

Les « présidents » des équipes de la Kings League France // Source : Kings League France

Quant à l’équipe internationale, elle sera composée de plusieurs présidents de clubs, dont Ibai, Lamine Yamal, Gérard Piqué, Neymar Jr, etc. Durant la conférence de presse lors de la cinquième journée de la Kings League France, Amine a annoncé qu’il y aura « d’autres surprises » concernant ce show match, dont d’autres invités.

Des présidents de la Kings League France dans la tourmente

La Kings League France et ses présidents de club ne sont pas exempts de polémique depuis le début de la compétition. Outre la gestion des supporters (certains se sont vu refuser l’entrée au stade) et les chants racistes entendus dans les tribunes, le comportement des présidents a été pointé du doigt. D’autant plus que la compétition est très suivie et qu’elle se rapproche des audiences de vraies compétitions de football.

Le classement avant la dernière journée de la Kings League France

Ce 28 avril a eu lieu la sixième journée de compétition de la Kings League France. L’un des matchs était extrêmement attendu : F2R (Amine) contre Unit3d (Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi). Djilsi a insulté l’arbitre en disant : « l’arbitre, va te faire enc*ler ». Même Squeezie, pourtant réputé pour sa bonne image, s’est emporté : « Ils font ce qu’ils veulent, l’arbitre c’est clairement leur p*te ». Des insultes qui ont fait réagir les internautes, dénonçant ces comportements toxiques.

Squeezie et Djilsi ont réagi par la suite en s’excusant en direct sur leurs chaînes Twitch respectives. Ces deux présidents ne sont pas les seuls à remettre en cause l’arbitrage : Domingo aussi avait pointé du doigt cet aspect de la compétition.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama