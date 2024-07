Lecture Zen Résumer l'article

Le Comité Olympique néo-zélandais a déposé plainte auprès du Comité international olympique (CIO) après le survol d’une séance d’entraînement par un drone piloté par un membre de l’équipe canadienne féminine de football.

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris n’a pas encore eu lieu, mais une plainte a déjà été déposée. Le média sportif ESPN rapporte le 23 juillet que la Nouvelle-Zélande s’est adressée au Comité international olympique (CIO) après le survol de son terrain à Saint-Étienne, par un drone, le 22 juillet. L’appareil était piloté par un Canadien, « membre non accrédité de l’équipe de soutien » selon le staff du Canada, qui cherchait à espionner les joueuses néo-zélandaises, depuis les airs, durant leur entrainement.

Le Canada et la Nouvelle-Zélande doivent s’affronter jeudi 25 juillet lors du premier match du tournoi olympique féminin des JO 2024.

Le Stade Geoffroy-Guichard où doivent s’affronter le Canada et la Nouvelle-Zélande. // Source : ASSE

« Les membres de l’équipe ont immédiatement signalé l’incident à la police, ce qui a conduit à la détention de l’opérateur de drone, identifié comme un membre du personnel de soutien de l’équipe féminine canadienne de football » a déclaré le Comité Olympique Néo-Zélandais

L’équipe canadienne pour les Jeux-Olympiques est « choquée »

Côté Canada, on est stupéfait. Le staff de l’équipe féminine affirme ne pas avoir été mis au courant des manœuvres de cette personne. « Le Comité Olympique Canadien défend le fair-play et nous sommes choqués et déçus. Nous présentons nos excuses sincères à la fédération néo-zélandaise, à tous les joueurs concernés et au Comité Olympique Néo-Zélandais » peut-on-lire dans un communiqué.

L’équipe féminine canadienne est championne olympique en titre. Elle est dans tous les cas donnée favorite pour le match de ce jeudi au Stade Geoffroy-Guichard.

