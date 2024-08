Lecture Zen Résumer l'article

L’équipe de France de Thierry Henry a passé l’obstacle de l’Argentine aux Jeux olympiques de Paris. La voilà dans le dernier carré, à un obstacle d’une finale. Pour viser l’or, il faudra battre l’Égypte, dont le match a lieu ce lundi 5 août 2024, à 21h.

Les Bleus de Thierry Henry ne sont plus qu’à deux matches d’une potentielle médaille d’or olympique, un exploit inédit depuis 1984. La France s’est vengée de l’Argentine, son bourreau de la dernière Coupe du monde, qu’elle a battu sur le petit score de 1 à 0, en signant un quatrième clean sheet de suite dans ces JO de Paris 2024.

Pour continuer à rêver, l’équipe de France devra en découdre avec l’Égypte, à l’occasion d’une demi-finale diffusée ce lundi 5 août, en direct de Lyon. Si elle passe cet obstacle, ce sera la médaille d’argent assurée et une finale face à l’Espagne ou au Maroc. La confiance est au top pour les Bleus.

Pourra-t-on voir ce choc entre l’Égypte et la France en direct ? Oui.

La France aux JO 2024. // Source : Twitter FFF

L’Égypte et la France s’affrontent ce lundi 5 août, à 21h, au Groupama Stadium de Lyon. L’autre demi-finale, entre le Maroc et l’Espagne, sera diffusée à partir de 18h.

Où voir la demi-finale entre la France et l’Égypte aux JO 2024 ?

Comme le reste des Jeux olympiques, le match entre l’Égypte et la France sera à suivre sur France Télévisions (gratuit) et Eurosport (payant). Ce seront respectivement les chaînes France 3 et Eurosport 2 qui seront mobilisées.

Pour le regarder sur France TV, rendez-vous sur la plateforme (il faudra créer un compte, et c’est gratuit) ou via l’application.

Pour ne rien louper des JO, il faut s’abonner à Eurosport, via le service Max.

Quel est le parcours de l’Égypte et de la France aux JO 2024 ?

Voici le parcours de la France :

Victoire 3-0 face aux États-Unis le 24 juillet

Victoire 1-0 face à la Guinée le 27 juillet

Victoire 3-0 face à la Nouvelle-Zélande le 30 juillet

Victoire 1-0 face à l’Argentine le 2 août (quart de finale)

Voici le parcours de l’Égypte :

Match nul 0-0 face à la République dominicaine le 24 juillet

Victoire 1-0 face à l’Ouzbékistan le 27 juillet

Victoire 2-1 face à l’Espagne le 30 juillet

Match nul 1-1 face au Paraguay, qualification aux tirs au but (5-4) le 2 août (quart de finale)

La France, qui n’a toujours pas encaissé de buts, est favorite dans cette rencontre. Mais attention à l’Égypte, toujours invaincue et qui s’est offert le scalp de l’Espagne.

Quelle est la composition probable de la France pour affronter l’Égypte ?

Thierry Henry devrait aligner le onze suivant : Restes, Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert, Akliouche, Lepenant, Chotard, Olise, Mateta et Lacazette (cap). Enzo Millot est suspendu après des bagarres ayant émaillé la fin du match face à l’Argentine.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.