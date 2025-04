Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau responsable de Siri, Mike Rockwell, a remplacé une grande partie de la direction de Siri, selon Bloomberg. Pour rattraper OpenAI ou Google, Apple miserait sur les lieutenants derrière le projet Vision Pro, afin d’être beaucoup plus ambitieux.

Apple et l’intelligence artificielle, c’est compliqué. La nouvelle version plus performante de Siri a été repoussée à plus tard et, en interne, tout ne semble pas bien se passer. Pour remonter la pente, la marque aurait décidé de confier la direction de Siri à Mike Rockwell, un de ses plus hauts responsables, en charge de l’équipe à l’origine du Vision Pro auparavant.

Un mois après son arrivée, Mike Rockwell aurait remplacé une grande partie de la direction de Siri par des salariés venus de son ancienne équipe, selon Mark Gurman de Bloomberg. Siri pourrait rapidement devenir une priorité pour la marque, avec de grosses nouveautés.

Chamboulement dans l’équipe de Siri : l’équipe du Vision Pro arrive à la rescousse

Le journaliste écrit que Mike Rockwell, officiellement directeur de l’ingénierie de Siri, a remplacé une grande partie de la direction de Siri « par des lieutenants de son groupe logiciel du Vision Pro, selon des sources proches du dossier ». Mike Rockwell en aurait profité pour restructurer « les équipes dédiées à la parole, à la compréhension, aux performances et à l’expérience utilisateur ».

Parmi ses rpises de guerre : Ranjit Desai, l’un de ses adjoints lorsqu’il travaillait sur le Vision Pro : ce dernier sera le principal responsable de l’ingénierie de Siri. On compte aussi Olivier Gutknecht (un français !) : il prend en charge l’expérience utilisateur de Siri, par exemple.

Le nouveau Siri avec iOS 18. Seule l’interface a été déployée pour l’instant. // Source : Capture d’écran Numerama

Selon Mark Gurman, « ces changements montrent que Rockwell rétrograde ou remplace les anciens responsables de l’ingénierie de Siri ». Puisque dans le même temps, John Giannandrea, boss de l’IA d’Apple, reste au sein de l’entreprise, mais n’a plus de responsabilité vis-à-vis de l’assistant personnel. Il continue de superviser les grands projets d’Apple en matière d’IA, notamment le développement de LLM, des tests et de l’infrastructure. Même chose pour Robby Walker, ancien directeur de Siri : il ne fait plus partie de l’équipe.

Siri est devenu la priorité d’Apple

Mike Rockwell se trouve face à un double défi : s’il a repris Siri, il est toujours responsable de visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro, sur lequel Apple travaille toujours. Sa nomination n’aurait pas fait que des émules en interne : certains salariés auraient remis en question sa nomination. En effet, il est à l’origine du Vision Pro, qui n’est pas un succès commercial. Face aux révélations de Bloomberg, Apple s’est refusé à tout commentaire.

Siri dans iOS 18. // Source : Numerama

Dans un contexte de bataille industrielle autour de l’IA générative, Apple n’a plus d’autre choix que de faire de Siri sa priorité. Que ce soit pour intégrer ces technologies dans ses appareils ou rassurer ses investisseurs. Sauf que depuis des mois, l’équipe qui gère l’apprentissage automatique devait faire face à « des problèmes de gestion, des désaccords philosophiques et des difficultés d’exécution », écrit Gurman. Par exemple, le fait d’avoir dévoilé les possibilités d’Apple Intelligence trop tôt.

Un des gros chantiers de l’équipe de Mike Rockwell sera de faire fonctionner le Siri actuel (qui permet d’envoyer un message, lancer un minuteur, etc.) avec le futur Siri, celui alimenté par un LLM pour des tâches plus complexes. Après des mois de galère, Apple semble vouloir n’avoir qu’un seul assistant alimenté par un LLM : adieu l’ancien Siri.

Le nouveau Siri, avec Apple Intelligence, dans iOS 18. // Source : Apple

Des changements qui porteraient rapidement leurs fruits : plus tôt au mois d’avril, on apprenait que le lancement du nouveau Siri pourrait être avancé à l’automne 2025. La nouvelle version de l’assistant pourrait débarquer avec iOS 19 (qui sera présenté en juin lors de la WWDC) et les iPhone 17. Apple aurait aussi assoupli sa politique avec les IA, pour autoriser ses équipes à utiliser des modèles open source dans leurs projets.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama