VIDÉO – Présenté comme un « flop » par ses détracteurs, l’Apple Vision Pro n’a très certainement pas réussi à rendre la réalité virtuelle/mixte populaire. Apple peut-il encore réussir son coup ? Après un an avec le Vision Pro sur la tête, trois utilisateurs du Vision Pro analysent la situation.

Le 2 février 2024, presque 10 ans après le lancement de l’Apple Watch, la plus célèbre des marques américaines se lançait dans une nouvelle catégorie de produits : la réalité mixte. À 3 499 dollars, un prix devenu 3 999 euros en France, l’Apple Vision Pro n’a jamais eu pour ambition de surpasser les ventes de l’iPhone. Il s’agit avant tout d’une démo technique censée donner envie aux utilisateurs de la marque de découvrir l’informatique spatiale. visionOS est le nouveau système d’exploitation 3D d’Apple, qui permet de superposer des applications au monde réel. Il pourrait, un jour, intégrer différentes variétés de produits.

Un an plus tard, l’Apple Vision Pro a fêté son premier anniversaire sans paillettes. La hype autour du produit est retombée : plus personne n’en parle. Est-ce mauvais signe pour la réalité virtuelle ? C’est ce dont Numerama vous parle dans sa nouvelle vidéo, intitulée « 1 an de l’Apple Vision Pro : le plus gros flop d’Apple ? ». Nicolas Lellouche, journaliste Numerama et utilisateur du Vision Pro, discute de l’évolution de ses usages, de ses déceptions et de ses attentes avec Tina Debove Nigro, développeuse spécialisée en VR/AR pour le Studio Meije et Jean-Baptiste de la chaîne TheiCollection, un des rares Français à avoir testé le Vision Pro à sa sortie.

Nos utilisations du Apple Vision Pro ont fortement diminué un an après

Dans cette vidéo de 23 minutes, qui a un air de podcast, Tina, JB et Nicolas discutent de leurs usages. Tous les trois arrivent à un même constat : leur utilisation du Vision Pro est en chute libre. Plus personne ne l’utilise quotidiennement : la fréquence d’utilisation a plutôt diminué à une fois par semaine.

Comment expliquer cette baisse d’intérêt ? Le problème n’est pas la qualité du produit, mais son confort à l’utilisation. Trop lourd, trop imposant et pas assez endurant (il faut l’utiliser sur prise secteur pour être tranquille), le Vision Pro n’est pas assez simple pour qu’on ait envie de le porter. Le transporter est aussi difficile, puisqu’il faut forcément une housse encombrante pour l’emmener en déplacement.

Apple s’est-il trompé ? Ce n’est pas vraiment l’avis partagé ici. La marque devra faire mieux avec ses futurs modèles, notamment en se concentrant sur le confort et en baissant les prix, mais sa proposition avec visionOS est saluée (et tire l’industrie de la VR vers le haut). L’informatique spatiale n’est qu’à ses débuts et le premier Vision Pro est trop conceptuel pour être utilisable quotidiennement. Il reste un des meilleurs produits tech de 2024, en attendant de découvrir ses concurrents sous Android XR en 2025.

8/10 Apple Vision Pro Lire le test 3 999 € sur Apple Points forts L’informatique de demain, sans doute

Le suivi des yeux est extrêmement efficace

Les écrans sont délirants (on ne voit pas les pixels)

Plusieurs usages donnent vraiment envie

Le produit Apple le plus ambitieux de l’histoire Points faibles Le poids, encore trop élevé pour un usage quotidien

Les lois de l’optique (accommodation, sècheresse, champ de vision…)

La société est-elle prête à l’accepter ?

4 000 euros… Est-ce bien raisonnable ?

