Le chatbot et assistant virtuel Perplexity cherche à être installé de base sur plusieurs smartphones Android. Il serait bientôt ajouté sur les modèles de Motorola et l’entreprise serait en pourparlers avec Samsung.

Et si Gemini était relégué derrière Perplexity sur les smartphones Android ? C’est ce que Bloomberg dit savoir : son assistant virtuel Perplexity Assistant s’offrirait une place de choix sur les smartphones de Motorola. Mais l’ambition est plus grande : les smartphones de Samsung.

Perplexity Assistant veut remplacer Gemini sur beaucoup de smartphones Android

Aujourd’hui, Perplexity est une entreprise qui souhaite rivaliser avec Google et OpenAI. La startup est surtout connue pour son chatbot, très doué pour chercher et synthétiser des informations sur Internet. Mais elle dispose aussi de son propre assistant, Perplexity Assistant, une alternative à Gemini Live.

Une démonstration de Perplexity Assistant // Source : Perplexity

Selon le journal américain, Motorola s’apprête à dévoiler un partenariat entre les deux sociétés ce 24 avril à New York. Ainsi, Perplexity Assistant sera intégré par défaut dans les téléphones portables de la marque. Mais Perplexity veut aller plus loin et prendre des parts de marché sur Android. La startup serait aux débuts de ses discussions avec Samsung. L’objectif : avoir son assistant virtuel préinstallé sur les smartphones, pour devancer Gemini. Bloomberg écrit que les détails d’un accord sont encore en cours d’élaboration.

Perplexity Assistant est un vrai assistant vocal // Source : Numerama

On ne sait pas encore si Perplexity sera installé par défaut sur ces smartphones, ou bien s’il sera aussi proposé comme assistant d’IA par défaut. Samsung pourrait aussi simplement en faire la promotion dans son Galaxy Store en tant qu’option. Les porte-paroles de Samsung, Motorola et Perplexity n’ont pas souhaité commenter.

Et si c’était la solution pour s’imposer face à Google ?

La puissance de frappe de Google est énorme : l’entreprise est évidemment présente dans tous les smartphones Android, puisqu’elle en contrôle le système d’exploitation. Cela va même plus loin : Google a des contrats signés pour alimenter les fonctions d’IA de smartphones. C’est grâce à Google que les fonctions Galaxy AI existent. La semaine dernière, Honor a par exemple signé avec Google Cloud pour alimenter les fonctions d’IA générative de ses smartphones. Même chose pour Oppo en début d’année. Autre exemple : l’opérateur allemand Deutsche Telekom veut lancer l’AI Phone, un smartphone conçu pour des usages IA, en collaboration notamment avec Google Cloud, et Perplexity.

Les usages de Perplexity Assistant // Source : Numerama

Perplexity chercherait donc à s’immiscer dans les smartphones Android en passant devant Google. Se placer en tant qu’assistant vocal apparaît alors comme une bonne stratégie pour gagner en visibilité. Même chose par rapport à ChatGPT : ce dernier devient petit à petit un assistant vocal, la concurrence est double pour Perplexity.

