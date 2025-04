Lecture Zen Résumer l'article

Vivement critiqué depuis l’introduction de ses nouvelles box internet, qui n’ont pas accès au Wi-Fi sur la bande des 6 GHz, Orange ajuste son abonnement Série Spéciale Fibre pour correspondre à un plus grand nombre de besoins. Au revoir la Livebox S, c’est déjà le retour de la Livebox 6.

Sur le papier, la présentation des nouvelles Livebox S et Livebox 7 avait de quoi séduire : design revu, simplification des gammes, compatibilité Wi-Fi 7… Les nouveautés sont intéressantes. Il y a néanmoins un hic : l’absence de la bande Wi-Fi 6 GHz, pourtant introduite dès 2022 avec la Livebox 6, ainsi que de moins bons débits selon les premiers testeurs. Orange a justifié ce retrait par un usage jugé marginal (seulement 5 % des connexions) et un impact négatif potentiel sur la qualité du Wi-Fi global.

Une semaine après l’annonce de ses nouvelles offres, Orange vient de faire un changement inattendu. L’offre Série Spéciale Fibre, avec un prix fixe qui n’augmente pas au bout d’un an, perd 10 euros par mois. La Livebox fournie avec est aussi meilleure, puisque Orange ressuscite sa Livebox 6 avec du Wi-Fi 6 tri-bande.

Orange baisse le prix de son offre « Série Spéciale »

Lancée à 39,99 euros par mois il y a une semaine, l’offre Série Spéciale Fibre passe à 29,99 €/mois, soit 10 € d’économie mensuelle. Elle n’est plus vendue avec la Livebox S, la nouvelle box milieu de gamme d’Orange, mais vient désormais avec la Livebox 6, l’ancienne box haut de gamme, qui a pour mérite de supporter les trois Wi-Fi. La Série Spéciale Fibre à 29,99 euros par mois inclut :

La Livebox 6 équipée du Wi-Fi 6E tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz),

Un débit descendant de 1 Gbit/s,

Un débit montant de 700 Mbit/s,

La TV d’Orange avec 200 chaînes TV incluses avec le Décodeur UHD 4K

Et la téléphonie fixe illimitée vers les fixes en France et vers plus de 110 destinations internationales (USA et Canada inclus)

À noter qu’il n’y pas de hausse tarifaire au bout d’un an — un détail qui fait toute la différence si l’on compare avec les autres offres de l’opérateur (et même chez les concurrents).

Retour inattendu de la Livebox 6 : perd-on vraiment au change ?

À première vue, proposer une offre plus récente avec une Livebox « 6 » à la place de la Livebox « S » pourrait ressembler à un retour en arrière. Mais dans les faits, c’est plutôt l’inverse.

Si la Livebox S a pour avantage sa compatibilité Wi-Fi 7, elle fait l’impasse sur la compatibilité 6 GHz, qui est plus répandue que le Wi-Fi 7 aujourd’hui. Le Wi-Fi 6E de la Livebox 6 est plus intéressant pour la plupart des utilisateurs, d’autant plus que la Livebox 6 est une box plus premium, avec un grand écran.

Dans un foyer bien équipé et peu encombré, les smartphones récents, PC/laptop compatibles peuvent exploiter la bande 6 GHz (s’ils sont proches) et obtenir des débits plus élevés, une latence plus faible, et surtout, moins d’interférences. Le 6 GHz permet aussi de contourner la saturation des autres bandes dans les immeubles.

Côté concessions, il n’y en a finalement qu’une : le débit fibre maximal est un cran en dessous de l’offre avec la Livebox S. Ici, on se trouve à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi, contre 2 Gbit/s et 800 Mbit/s dans l’offre classique. Mais est-ce vraiment un problème ?

