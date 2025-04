Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Google Pixel 9 fait toujours partie des meilleurs modèles haut de gamme sous Android. Il est d’ailleurs en ce moment proposé au même prix que le récent Pixel 9a.

Le Pixel 9a vient juste de sortir et conserve l’essentiel de son grand frère. Cette version « lite » de la gamme Pixel 9 est proposée à un tarif de 549 €, soit bien moins cher que les autres modèles à leur sortie. Cependant, il n’est pas rare de trouver le Pixel 9 à un prix proche de 550 €, qui fait du smartphone de Google un modèle à l’excellent rapport qualité-prix sous Android. D’autant plus que ses performances et son volet photo sont un cran au-dessus du modèle 9a.

Le Google Pixel 9 128 Go est normalement vendu 899 € à sa sortie en août 2024. Il est en ce moment proposé dans la boutique d’Orange au prix de 549 €, soit le prix du nouveau modèle Pixel 9a.

C’est quoi, ce smartphone de Google ?

Le Pixel 9 est un smartphone aux lignes droites et aux tranches plates dont les bords arrondis offrent de jolies courbes. ‎Ses excellentes finitions lui donne de plus un style haut de gamme raffiné. Avec des dimensions de 15,28 × 7,2 × 0,85 cm pour un poids de 190 g, le smartphone possède une taille idéale et est très agréable à manipuler.

Il embarque un écran de 6,3 pouces à la résolution Full HD+ de 1080 × 2424 pixels et au taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz. L’écran profite d’une très bonne luminosité et d’une colorimétrie très juste, et s’avère idéal pour regarder du contenu. Niveau puissance, la puce Tensor G4 assure avec le multitâche et les jeux vidéo, sans pousser les graphismes à fond.

Le Pixel 9 offre une excellente préhension // Source: Google

À ce prix, le Pixel 9 est-il une bonne affaire face au récent 9a ?

Le nouveau Pixel 9a est proposé à 549 €, soit le même prix que ce Pixel 9 dans la boutique d’Orange. Version « lite » du Pixel 9, le 9a est un smartphone intéressant, mais pas aussi poussé que son grand frère. Au même prix, il perd même carrément de son intérêt. À moins de 550 €, le Pixel 9 est en effet un meilleur smartphone, notamment grâce à une partie photo poussée. Les capteurs délivrent des clichés d’une très grande qualité, épaulés par de nombreuses fonctions d’IA qui apportent des corrections précises pour un rendu de qualité. Vous pourrez aussi filmer en 4K à 30/60 FPS.

Enfin, le Pixel 9 tiendra une journée entière dans le cas d’un usage normal, ou environ 12 h.

Les points à retenir sur le Pixel 9 :

Un volet photo performant et complet

Son design raffiné

Un rapport qualité-prix imbattable en promo

