Après un faux départ le 7 avril, avec une mise à jour réservée à la Corée du Sud, Samsung a finalement déployé One UI 7 sur les premiers smartphones éligibles autour du 10 avril. Problème : la société la supprime déjà à cause d’un bug.

Samsung et les mises à jour logicielles, ça a toujours été compliqué…

Il y a une dizaine d’années, la marque coréenne était moquée pour son inconsistance. Face à un Apple capable de mettre à jour des millions d’appareils d’un seul coup, Samsung avait la très mauvaise habitude de ne rien proposer ou de ne le faire que sur une poignée d’appareils avec des mois de retard, le tout avec un calendrier de déploiement différent en fonction des opérateurs.

Depuis le début des années 2020, Samsung fait beaucoup mieux. La marque promet désormais sept années de mises à jour logicielles, soit autant que ses rivaux Problème : One UI 7, déployé depuis le 7 avril après des mois de tests, a été retiré des serveurs le 14 avril. Le Coréen semble maudit.

One UI 7 est une mise à jour maudite pour Samsung

En test depuis novembre 2024, One UI 7 était censé arriver au début d’année sur les smartphones Samsung. Finalement réservée aux nouveaux Galaxy S25, la mise à jour avait été annoncée pour les anciens appareils pour le mois d’avril. C’est finalement la date du 7 avril que le Coréen a choisie pour de premiers téléphones : les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

Problème : le 7 avril, contrairement à ce que Samsung affirmait, la mise à jour n’a été déployée qu’en Corée du Sud. Une incompréhension pour les fans de la marque, qui sont nombreux à ne pas avoir compris ce choix. C’est autour du 10 avril que One UI 7 est arrivée dans les autres pays, dont la France.

Et puis, le 14 avril, Samsung a décidé l’inimaginable : retirer One UI 7 des téléchargements. La mise à jour n’est plus proposée sur ses serveurs, puisque la marque a identifié un bug important. On imagine que le constructeur coréen, après des mois de travaux, doit être le premier frustré par cette décision. Il se pensait enfin tiré d’affaire, mais le voilà qu’il retourne à la case départ. Les personnes qui ont déjà installé la mise à jour ne sont pas concernées et devraient recevoir un patch dans un second temps.

Avec l’épisode One UI 7, Samsung illustre un problème important : il est difficile de mettre à jour des appareils rapidement. Le Coréen pourra-t-il tenir sa promesse des sept ans de mises à jour s’il met à chaque fois six mois pour déployer une première version ? L’épisode One UI 7 devrait, on l’espère, l’encourager à revoir ses procédés internes. En attendant, il va falloir attendre quelques jours pour voir réapparaître One UI 7 et son nouveau design.

