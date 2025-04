Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous n’êtes toujours pas passé à la fibre, Sosh propose son abonnement fibre à un prix plus doux. L’opérateur low cost d’Orange a même revu ses débits à la hausse récemment.

Difficile de choisir un opérateur lorsqu’il faut passer à la fibre. Entre les débits, les options ou le prix, ça demande parfois d’écumer les comparatifs sur le net, à la recherche de l’offre la plus avantageuse. Heureusement, des opérateurs proposent de temps à autre des abonnements auxquels il est difficile de dire non. C’est le cas de Sosh qui propose sa fibre avec une baisse de prix intéressante sur un abonnement d’un an.

La fibre avec la Boîte Sosh est en ce moment au prix de 19,99 € par mois pendant un an et sans engagement, au lieu de 25,99 € habituellement. Passé les 12 mois, l’abonnement reviendra au prix de base, mais vous pourrez résilier.

Que propose cette offre fibre de Sosh ?

L’offre fibre avec la Boîte Sosh propose une connexion haut débit, récemment revue à la hausse. Vous profiterez de 1 Gbits/s en débit descendant et 800 Mbits/s en débit montant (contre 400 Mbits/s en téléchargement et en envoi précédemment). Ce sont des vitesses suffisantes pour travailler, regarder du contenu sur vos plateformes de SVOD, ou télécharger et envoyer des fichiers rapidement.

Une ligne de téléphone fixe est ouverte avec appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM, et vers plus de 100 destinations à l’international.

Est-ce que cette offre fibre de Sosh est intéressante à ce prix ?

C’est une bonne affaire à ce prix, si toutefois vous n’avez besoin que d’une connexion à la fibre et rien d’autre. L’offre de Sosh ne comprend pas de box TV. Vous pourrez toujours faire la demande d’un décodeur Ultra HD 4K, pour 5 € de plus par mois. Vous disposez tout de même d’un accès gratuit à l’application TV d’Orange avec un accès à plus de 70 chaînes en HD en direct ou en replay. L’appli est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette.

Les points à retenir sur la fibre Sosh:

Une offre à petit prix

De débits revus à la hausse

Une box TV sur demande pour 5 € de plus par mois

