Lecture Zen Résumer l'article

Un camion Caesar utilisé par l’armée ukrainienne a été ciblé par un drone kamikaze russe. Selon une vidéo qui circule sur le net, l’aéronef sans pilote se précipite sur la pièce d’artillerie. Cependant, aucune image ne montre l’état du véhicule après la supposée frappe.

C’est une vidéo très courte, qui laisse pour l’instant plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Dans une vidéo partagée initialement sur Telegram, puis relayée par des internautes sur X (ex-Twitter) à partir du 6 avril 2025, on observe une tentative d’attaque aérienne contre l’une des pièces d’artillerie de l’armée ukrainienne. En l’occurrence, un canon Caesar.

Dans une séquence qui dure moins de quarante secondes, et malgré une faible qualité d’image, on voit manœuvrer un drone russe équipé d’une caméra, qui est ensuite précipité sur le véhicule militaire, fabriqué par l’entreprise KNDS. Celui-ci a été identifié comme un modèle 8×8, avec quatre roues à l’arrière et quatre roues à l’avant.

La scène, juste avant que la vidéo se brouille. // Source : Capture d’écran

Selon les éléments qui accompagnent la vidéo, le drone utilisé serait un modèle VT-40, décrit comme capable d’évoluer en moyenne de 7 à 10 km de son opérateur, et pouvant transporter des charges ou de l’armement jusqu’à 3 kg — comme une ogive antichar, selon Forbes. Ce type de drone est aujourd’hui massivement utilisé dans chaque camp.

Autre indication : le canon Caesar se trouvait à ce moment-là dans l’oblast de Dnipropetrovsk, région située dans l’est de l’Ukraine, là où passe la ligne de front entre les armées russe et ukrainienne. Des coordonnées suggèrent que le véhicule est à environ 50 kilomètres à l’ouest de la ville de Donetsk, qui est actuellement tenue par la Russie.

Pas de certitude sur la destruction du Caesar

À ce stade, le statut de ce canon automoteur après cette action kamikaze n’est pas clair. En effet, la vidéo ne révèle rien de l’état du Caesar après la collision supposée. D’autant que la séquence se termine précocement, avec un flux vidéo qui se brouille alors que l’engin se trouve encore à quelques dizaines de mètres de sa cible.

On ignore donc si cette pièce d’artillerie a été détruite, endommagée ou si elle s’en est tirée indemne. La vidéo, prise via un compte russe, a d’ores et déjà pu servir le narratif de Kremlin et de sa sphère d’influence sur le net, en suggérant que le drone a réussi sa mission. Mais le coup au but n’est pas certain, malgré l’angle d’approche et la vitesse sur cible.

Un canon Caesar 8×8. // Source : Defense of Ukraine

L’Ukraine a reçu plusieurs canons Caesar de la France et de l’Ukraine, dans deux versions : 6×6 et 8×8. D’autres pays ont participé au financement pour en acquérir d’autres au profit de Kiev. Pour ce qui est du modèle 8×8, l’effort principal vient du Danemark, avec 19 exemplaires transmis à l’Ukraine au cours du printemps 2023.

Du côté des pertes, le site Oryx, qui s’est imposé comme une référence dans le suivi et le sourçage des destructions militaires de chaque camp, avec des preuves obtenues en source ouverte, n’a comptabilisé qu’une perte sûre d’un canon Caesar 8×8, le 1er septembre 2023. Depuis, plus rien. On compte en revanche 7 Caesar 6×6 détruits et 3 Caesar 6×6 endommagés.

La prudence, donc, est de mise sur les affirmations concluant un autre coup réussi de la Russie contre un canon Caesar en Ukraine. D’autant que l’engin dispose aussi de moyens qui augmentent ses chances de survie : sa cabine a un blindage capable de résister à certaines explosions. Par ailleurs, il est équipé de brouilleur anti-drone et de contre-mesures électroniques.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama