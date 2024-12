Lecture Zen Résumer l'article

Pour la première fois dans l’histoire, selon l’armée ukrainienne, ses forces spéciales ont réussi à frapper un hélicoptère de l’armée russe avec un missile tiré depuis un drone naval Magura V5. Un aéronef du même genre a été endommagé. Plus tôt ce mois-ci, un hélico avait déjà essuyé des tirs d’un autre drone naval, le Sea Baby.

Les drones navals ukrainiens ne sont plus seulement des menaces pour les navires russes croisant en mer Noire. Ils sont aussi redoutables pour les aéronefs ennemis évoluant en basse altitude. Cette réalité vient une fois encore de se manifester dans le cadre de la guerre entre Kiev et Moscou, à proximité de la Crimée occupée.

En cette fin d’année 2024, la direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien (HUR MOU) a publié sur le net une brève vidéo fournie par les soldats de l’unité spéciale du groupe 13 des services de renseignement de la défense. La vidéo mêle plusieurs séquences de ciblage et de combat qui ont eu lieu le 31 décembre.

Selon les précisions apportées par l’armée, l’attaque a été menée par les forces spéciales du groupe 13 au moyen d’un drone naval Magura V5, un engin lancé à l’été 2023 et qui peut embarquer jusqu’à 320 kg d’explosifs et filer à plus de 75 km/h. Le Magura V5 a déjà servi à diverses reprises comme drone kamikaze contre des bateaux de guerre russes.

Mais cette fois-ci, ce n’est pas pour une mission suicide que le Magura V5 a été employé. D’après le ministère, le drone naval a servi de plateforme de lancement de missiles. Précisément, il est rapporté que l’embarcation sans pilote était dotée de missiles R-73 SeeDragon, et qu’elle s’en est servie contre des hélicoptères militaires russes.

Dans la vidéo, qui reprend au passage le chant de Noël Carol of the Bells (écrit à l’origine par un auteur ukrainien), on distingue depuis la mer des tirs aux alentours, avec des balles heurtant l’eau, et des opérations de ciblage — notamment un avion de chasse et un hélicoptère.

La trainée caractéristique du missile filant vers sa cible. // Source : Capture d’écran

Un hélicoptère russe attaqué par un missile tiré depuis un drone naval ukrainien

Mais on voit surtout une acquisition de cible — un hélicoptère — et le départ d’un missile, avec une trainée caractéristique. On distingue aussi l’envoi de leurres depuis l’hélicoptère, pour tenter de tromper le missile. La vidéo, bien que de mauvaise qualité et en noir et blanc (vision nocturne), montre à la fin un crash de l’hélicoptère dans la mer Noire.

« Au cours d’une bataille en mer Noire près de la péninsule de Tarkhankout, dans la Crimée temporairement occupée, un hélicoptère russe Mi-8 a été détruit », a écrit le ministère. « Un autre hélicoptère ennemi similaire a été touché et a réussi à rejoindre son aérodrome d’origine », a-t-il été ajouté. Il n’est pas fait mention de survivants ou de prisonniers.

Un Magura V5 ukrainien. // Source : CNN

Selon les autorités militaires ukrainiennes, cette frappe d’un missile R-73 SeeDragon depuis un drone naval Magura V5 est inédite. C’est en tout cas « la première fois dans l’histoire » qu’un hélicoptère est touché de cette façon. Le modèle en question, Mil Mi-8, est un appareil ancien, lancé en 1967, mais que la Russie a en très grand nombre.

Le groupe 13 communique de temps à autre sur certains faits d’armes, la communication étant également un outil au service de la guerre. On se souvient par exemple qu’en février 2024, il avait publié une autre vidéo montrant une attaque de drones navals kamikazes contre un navire russe. la corvette lance-missiles ciblée avait sombré.

Mais si l’emploi de drones navals contre des bâtiments russes est constaté depuis longtemps, leur utilisation contre des cibles volantes témoigne d’une approche nouvelle — commandée par les besoins du terrain. On savait déjà que des drones volants attaquaient des hélicoptères. Maintenant, la menace vient aussi de la mer.

Cette nouvelle réalité a éclaté au début du mois de décembre, quand un drone naval ukrainien a descendu un hélicoptère russe. À l’époque, l’engin en question, de modèle Sea Baby, était équipé de mitrailleuses lourdes et épaulé par un système de ciblage, bien qu’il puisse aussi embarquer des systèmes de lance-roquettes multiples.

