Fidèle à ses habitudes, OpenAI ne donne pas de détails sur le nouvel LLM de GPT-4o, qui n’a même pas de nom officiel. Tout ce que l’on sait est qu’il est plus performant.

Alors que GPT-4.5 est disponible en version expérimentale et que GPT-5 se prépare à être annoncé, OpenAI continue de peaufiner son modèle par défaut, celui proposé en page d’accueil de tous ses utilisateurs : GPT-4o. Le modèle omnimodal, qui peut maintenant générer des images, vient de recevoir la troisième mise à jour de son histoire. OpenAI ne rentre pas dans les détails, mais cette nouvelle version est annoncée comme plus performante.

Le nom du nouveau GPT-4o est probablement gpt-4o-2025-03-27, mais OpenAI ne l’a pas encore confirmé sur sa page dédiée à l’API. Les abonnés payants à ChatGPT peuvent parler à la nouvelle version dès aujourd’hui, qui remplace le précédent GPT-4o lancé en novembre 2024.

La dernière version de GPT-4o avant GPT-5 ?

Quoi de neuf avec le nouveau GPT-4o ? OpenAI cite plusieurs améliorations, comme « un meilleur suivi des instructions, en particulier les prompts avec plusieurs demandes ». Le nouveau modèle par défaut de ChatGPT est aussi meilleur avec les « problèmes techniques et les problèmes de code », comme de premiers testeurs l’ont prouvé ces dernières heures (il comprend mieux les animations physiques). OpenAI indique aussi que « son intuition et sa créativité » sont meilleurs, et qu’il abuse moins des émojis dans ses réponses.

Modèle propriétaire oblige, OpenAI ne donne aucun détail technique sur son LLM. Le nombre de paramètres est inconnu, les évolutions d’architecture ne sont pas citées, la taille est un secret… Il est impossible de dire si GPT-4o version mars 2025 est une grande évolution, ou s’il reprend les bases du modèle précédemment utilisé. Une communication opposée à celles des modèles open source, comme DeepSeek-V3 qui vient de recevoir une grande mise à jour que tout le monde peut télécharger.

Quand est-ce que le nouveau GPT-4o deviendra le nouveau modèle par défaut ? Pour les abonnés payants, c’est déjà le cas. Les utilisateurs gratuits attendront un peu, mais ça ne devrait pas tarder. OpenAI gère actuellement des problèmes de saturation de ses serveurs à cause de la génération d’images. À terme, les anciens GPT-4o seront débranchés, sauf dans l’API.

Pourquoi annoncer un nouveau GPT-4o maintenant que GPT-4.5 est disponible ? OpenAI a un problème de taille avec son nouveau modèle : il est vraiment meilleur, mais coûte une fortune à chaque question. L’entreprise ne peut pas se le permettre d’en faire un jour son modèle par défaut, puisqu’il n’est pas rentable pour la plupart des requêtes. GPT-4o est amené à rester la solution standard jusqu’à l’arrivée de GPT-5, qui sera capable de faire varier ses capacités en fonction de la question. La génération d’images rend d’ailleurs GPT-4o plus populaire que jamais, y compris chez les personnes qui avaient migré sur o3-mini ou GPT-4.5.

