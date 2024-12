Lecture Zen Résumer l'article

Grâce au Xbox Game Pass Ultimate et au jeu vidéo en streaming, beaucoup de produits tech peuvent devenir des « consoles Xbox ». C’est le cas du Fire TV Stick 4K, une clé TV vendue moins de 70 € par Amazon, contre 300 € pour la moins chère des Xbox.

« Ceci est une Xbox » : voilà le slogan de la dernière campagne publicitaire de Microsoft. Le message est clair : exploiter le Xbox Game Pass comme d’un cheval de Troie pour faire entrer son écosystème vidéoludique dans un maximum de foyers. On peut penser que c’est contre-productif puisque son objectif, in fine, n’est pas forcément de vendre sa console, mais un abonnement avec lequel un appareil moins spécifique est compatible.

À l’arrivée, c’est l’opportunité de faire l’acquisition d’une « console Xbox » sans dilapider son argent. Prenons l’exemple de ce Fire TV Stick 4K, vendu moins de 70 € par Amazon (il est régulièrement en promotion). Il suffit d’ajouter une manette Bluetooth (environ 50 €) et de prendre un abonnement Xbox Game Pass Ultimate (18 € par mois) pour éviter d’avoir à dépenser 300 € dans une Xbox Series S. Le cloud gaming fera le reste.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

On a testé une « console Xbox » pas chère

L’importance de la formule Seule la formule Ultimate, la plus chère, du Xbox Game Pass donne accès au jeu vidéo en streaming. Bonne nouvelle : la bibliothèque réunit aujourd’hui des centaines de titres.

Le Fire TV Stick 4K prend la forme d’une clé que l’on branche sur l’un des ports HDMI de son téléviseur, et qu’on alimente par USB (soit via un port de la télé, soit sur secteur avec un adaptateur fourni). Le produit est livré avec une télécommande et donne accès à une bibliothèque d’applications de streaming. Netflix, myCANAL, Prime Video, Disney+… Elles y sont toutes et le Fire TV Stick 4K permet d’en profiter avec une qualité d’image maximale (4K UHD et HDR, dont le Dolby Vision et le HDR10+) et un rendu audio ad-hoc (Dolby Atmos).

À noter que l’application Xbox qui nous intéresse n’est pas préinstallée. Il faut se rendre sur la boutique pour la télécharger. Ce sera d’ailleurs la seule chose à installer pour jouer, puisque les jeux vidéo sont lus en streaming, c’est-à-dire comme une vidéo Netflix. La configuration est assez didactique et claire ; il vous sera demandé au lancement d’appairer une manette Bluetooth compatible (on vous conseille le pad Xbox officiel) et il ne faudra le faire qu’une seule fois. Une fois cette étape franchie, vous n’aurez plus qu’à profiter de l’immense catalogue de jeux du Xbox Game Pass.

Le Fire Stick TV 4K d’Amazon avec sa télécommande. // Source : Amazon

Attention toutefois, cette configuration nécessite de disposer d’une bonne connexion Internet, c’est-à-dire avec une bande passante suffisante et une couverture réseau solide au sein du foyer. Si votre box Internet est loin de votre salon, il n’est pas garanti que cela fonctionnera bien. Compatible avec la norme Wi-Fi 6, le Fire TV Stick 4K est à l’aise quand il se trouve dans la même pièce que la box — il existe aussi une version Max avec du Wi-Fi 6E, à peine plus onéreuse. C’est un peu moins vrai, en revanche, si un étage sépare les deux appareils. La conclusion est la suivante : le cloug gaming étant une technologie encore un peu capricieuse, il vaut mieux mettre le maximum de chance de son côté (aucun port Ethernet n’est disponible pour améliorer la stabilité).

On a en tout cas pas eu à déplorer le moindre pépin en lançant une partie d’Indiana Jones and the Great Circle, même si la fidélité graphique (rendu en 1080p au maximum) n’est pas comparable avec une version installée sur une Xbox Series X à 550 € (rendu en 4K UHD) — quelques artefacts de compression subsistent, mais la fluidité et la latence sont rassurantes avec une connexion Internet adaptée. Un point à avoir en tête : le streaming n’est pas la solution idéale pour profiter d’un jeu au gameplay exigeant ou pour enchaîner les prouesses dans un titre compétitif. Si la performance absolue est votre objectif, passez votre chemin.

À l’arrivée, le combo Fire TV Stick 4K + pad Xbox + abonnement Xbox Game Pass se destine à un public plus indulgent, soit à celles et ceux qui n’ont pas envie de dépenser beaucoup d’argent pour jouer et seraient à la recherche d’une solution efficace. Le cloud gaming permet ça : on lance l’application, on choisit un jeu et le tour est joué. L’association peut aussi être une solution d’appoint pour mettre une « Xbox » à moindres frais dans une autre pièce. Et la preuve que Microsoft est bel et bien capable de matérialiser son slogan, même si ses consoles peuvent en souffrir d’un point de vue commercial.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !