[Deal du jour] Le Reno 13 Pro 5G est le nouveau smartphone haut de gamme d’Oppo. Un modèle qui ne manque pas d’arguments, surtout à moins de 700 €.

Sorti fin février 2025, l’Oppo Reno 13 Pro 5G est un smartphone haut de gamme récent à la bonne fiche technique. Moins connu que ses concurrents, Apple, Samsung ou Xiaomi, la faute à l’absence de la marque sur le territoire français jusqu’à cet été, Oppo propose des modèles qui n’ont pourtant pas grand-chose à envier aux géants du marché. Le fabricant chinois propose en effet une bonne alternative aux smartphones premiums, avec des fonctionnalités poussées dans un prix contenu.

L’Oppo Reno 13 Pro 5G est commercialisé 799 € à sa sortie. Il se trouve déjà en promotion au prix de 681,99 € chez Boulanger.

C’est quoi, ce smartphone Oppo ?

Fraîchement sorti, l’Oppo Reno 13 Pro 5G est un smartphone qui se situe entre le milieu de gamme et le haut de gamme, et vendu à un tarif attractif. Il a immédiatement tout d’un modèle premium, avec son esthétique soignée et son cadre plat en aluminium brossé. Grâce à un poids contenu de 195 g et une taille raisonnable, le smartphone offre une excellente prise en main. Il embarque une dalle AMOLED à la résolution de 2800 x 1272 pixels et au taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’écran est agréable et bien calibré.

Le processeur Dimensity 8350, accompagné de 12 Go de RAM, est particulièrement à l’aise avec l’ensemble des tâches du quotidien. Vous pourrez faire tourner des jeux dans de bonnes conditions, si vous passez en 60 Hz. Android 15 tourne comme un charme et le smartphone embarque bien évidemment Gemini, l’IA de Google. De nombreuses fonctions IA sont présentes, notamment sur le volet photos. Dommage que certaines fonctions ne soient pas encore disponibles en français.

Les smartphones d’Oppo valent-ils le coup ?

Même si la marque est moins connue en France, le fabricant chinois ayant quitté le marché français en juillet 2023, avant de faire son retour avec une nouvelle gamme de téléphones l’été 2024, ses smartphones sont de qualité. Les smartphones de la gamme Reno sont des modèles simples qui remplissent leur contrat, avec des prestations à la hauteur de leur prix.

Côté photo, le Reno 13 Pro embarque un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, un téléobjectif 3,5x et un ultra grand-angle de 8 MP. De jour, les clichés sont de qualité. La technologie Pixel Binning, qui combine les données de plusieurs pixels en un, permet des photos précises en faible luminosité. Vous pourrez filmer en 4K à 60 ips, mais la stabilisation n’est disponible qu’en Full HD. Enfin, la batterie de 5 800 mAh offre une bonne journée et demi d’utilisation. La recharge rapide 80 W permet de récupérer en théorie 100 % d’autonomie en 50 minutes.

Les points à retenir sur l’Oppo Reno 13 Pro 5G :

Son excellente autonomie

Un bloc photo convaincant

Un très bon rapport qualité-prix

