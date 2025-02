Grâce à sa base de données bibliographiques fournie, l’entreprise TKM rend l’agrégation de contenu scientifique et de brevets accessible à tous les professionnels. Mieux, grâce à l’intelligence artificielle, l’entreprise permet d’effectuer veille technologique, état de l’art ou simple recherche, de manière extrêmement poussée, sans y passer des heures.

Dans le domaine de la R&D, les grandes entreprises font face à un énorme challenge : celui de rester à jour des dernières innovations dans des domaines de plus en plus diversifiés.

Laboratoires pharmaceutiques, leaders de la cosmétique, aéronautique des énergies ou encore de l’agroalimentaire, tous se doivent d’effectuer une veille rigoureuse et efficace pour rester au fait des dernières avancées technologiques de leur domaine.

Mais avec la multitude de publications qui arrivent sur les plateformes de peer review comme PubMed, Nature, ou ScienceDirect, comment déterminer les tendances ou extraire les dernières publications les plus pertinentes ? Comment se tenir informé des dépôts de brevets ou de l’émergence des startups dans un domaine en particulier, le tout à l’échelle mondiale ?

C’est pour simplifier cette étape que Technology Knowledge Metrix (TKM) se positionne. Ses outils permettent d’agréger simplement l’ensemble des publications et brevets utiles, et de faire gagner un temps précieux à ses clients. Le but : leur permettre de prendre des décisions stratégiques éclairées.

Un seul logiciel pour parcourir toutes les bases de données

Dans la multitude de sites regroupant la littérature scientifique ou technologique, il est facile de perdre le fil de sa propre recherche. Le temps passé à chercher les données pertinentes est, lorsque l’on travaille dans le domaine de la recherche et du développement, souvent perdu. Pire, la quantité de documents disponibles noie généralement les décideurs sous la masse d’informations.

TKM agrège le contenu technique dans de nombreux domaines. // Source : TKM

Pour cela, TKM propose, via son logiciel de veille et d’analyse, de rendre accessible sur une seule plateforme la majorité des bases de données de recherches disponibles dans les domaines de la science et de la technologie. Cela permet non seulement de centraliser le processus de recherche et de tri de documents pertinents, mais également d’effectuer et de partager en interne des analyses via un seul logiciel, le tout clés en main.

Un savoir-faire que TKM met au service des grands groupes, des PME et des startups depuis 2004.

TKM s’appuie sur l’expertise de scientifiques. // Source : TKM

Créée de la collaboration d’un laboratoire de recherche commun à l’Université Grenoble Alpes et à l’INRAE, la société accompagne depuis vingt ans, les décisions stratégiques de R&D et d’innovation de ses clients. Elle est non seulement présente en France mais aussi au Canada où elle dispose d’une filiale depuis 2018.

Depuis plusieurs années, l’entreprise a pris avec succès le virage de l’IA en l’intégrant à son logiciel de veille et d’analyse, notamment grâce au travail d’une équipe d’experts en IA et en science des données.

Pour compléter cette expertise, TKM s’appuie par ailleurs sur un pôle de service composé d’ingénieurs et docteurs aux parcours diversifiés. Le but : accompagner les clients dans leurs problématiques de veille prospective et de propriété industrielle les plus complexes.

Identifier les besoins des entreprises grâce à l’intelligence artificielle

L’autre grande force de cette solution logicielle : sa souveraineté.

À l’heure où le sujet de la gestion des données et de l’IA est central, il est essentiel pour TKM que les décisions stratégiques de ses clients s’appuient sur des outils souverains et sécurisés.

C’est spécifiquement pour ces raisons que TKM s’appuie sur le LLM français Mistral AI. Pensé pour les principaux acteurs du R&D, l’outil promet un net gain de temps et d’efficacité. Il facilite en effet les tâches de recherche et d’analyse sans compromettre la sécurité et la confidentialité des projets portés par ses clients.

En faisant ces choix techniques, et en portant une attention particulière à l’écoconception de ses logiciels, TKM permet de conjuguer efficacité et réduction de l’empreinte environnementale de la veille. L’entreprise se veut promotrice d’une IA frugale et responsable au service d’une innovation technologique utile.

L’accès aux bases de données de TKM est possible à tous les utilisateurs autorisés. // Source : TKM

Avec des offres adaptées, TKM permet à toutes les entreprises qui en ont besoin d’explorer l’immense base de données de 400 millions de documents dont le logiciel dispose. Publications de recherche, thèses, essais cliniques ou brevets sont ainsi analysés et mis à jour quotidiennement pour proposer une aide à la décision réellement adaptée aux besoins des professionnels.

Mieux, l’intelligence artificielle permet désormais, à partir de sources totalement hétérogènes (format, type de document ou langue), de faire émerger des entités nommées utiles. Il devient également possible de comparer ou synthétiser des volumes importants de documents. Le but : pour faire émerger des signaux faibles, identifier des acteurs clés (concurrents, laboratoires ou startups), alimenter une veille ou encore dresser un état de l’art pertinent et répondant précisément aux besoins des entreprises.

Au-delà de la veille et de la recherche, le logiciel de TKM permet également de constituer un fonds documentaire capitalisable et utilisable par l’ensemble des membres des équipes ayant accès au logiciel.

La veille technologique est ainsi remise au cœur du pilotage stratégique des entreprises innovantes, et elle devient également un actif immatériel au sein de l’organisation.

TKM décerne un prix au festival Tech&Fest 2025

Le 5 et 6 février, lors de la nouvelle l’édition 2025 du Tech&Fest, TKM est marraine de la catégorie Santé (MedTech et Biotech) des Deep Tech Awards 2025.

Le but est de récompenser les projets innovants dans le domaine des nouvelles technologies à travers cinq catégories :

énergie et environnement ;

défense et sécurité ;

industrie et matériaux ;

IA et INFRA

santé (Medtech et Biotech).

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+