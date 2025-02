Lecture Zen Résumer l'article

Meta reconnaît une erreur sur l’algorithme de recommandation des Reels sur Instagram. Certains utilisateurs voient des contenus violents dans leur fil. Un problème corrigé selon un porte-parole de Meta.

Ce 26 février, beaucoup d’utilisateurs d’Instagram ont donné l’alerte sur les réseaux sociaux : leur fil de Reels était rempli de contenus violents et NSFW (à caractère sexuel). Une erreur dans la machine reconnue par Meta qui dit l’avoir résolue.

Des contenus violents affichés dans le fil de Reels sur Instagram

Les témoignages se sont multipliés ces dernières heures pour prévenir du danger des Reels sur Instagram. Plusieurs d’entre eux disent avoir eu dans leur fil des contenus violents, à caractère sexuel. Des utilisateurs affirment même avoir eu de telles vidéos alors que le « contrôle des contenus sensibles » du réseau social était activé.

Le message qui s’affiche avant les vidéos jugées sensibles par Instagram // Source : aspie_electrician via Reddit

CNBC rapporte que ces vidéos contenaient des démembrements, entrailles visibles, corps carbonisés, mais aussi des « remarques sadiques à l’égard d’images représentant la souffrance d’êtres humains et d’animaux. » Sur Reddit, un utilisateur mentionne également des fusillades dans des écoles, des meurtres et des accidents. On compte aussi des vidéos pornographiques non censurées et des viols. Des contenus choquants qui peuvent avoir un impact psychologique réel sur les internautes.

Meta dit avoir résolu le problème

Un porte-parole de Meta s’est adressé à CNBC et déclare : « Nous avons corrigé une erreur qui a conduit certains utilisateurs à voir dans leur flux Instagram Reels des contenus qui n’auraient pas dû être recommandés. Nous nous excusons de cette erreur ». Il précise aussi que cela n’est pas dû à la nouvelle politique de modération de Meta, plus souple et qui souhaite rétablir une « vraie liberté d’expression ». Un changement dû à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier dernier.

Meta rappelle que certains contenus restent autorisés sur Instagram, notamment s’ils condamnent les violations des droits de l’homme, les conflits armés et les actes de terrorisme. Des vidéos qui peuvent être soumises à des avertissements : les utilisateurs voient la vidéo floutée et doivent cliquer pour la regarder.

