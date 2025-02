Lecture Zen Résumer l'article

En enterrant Google Assistant, Google enterre aussi tous les produits qui fonctionnent avec. On découvre que les dongles qui servaient à transformer sa voiture en assistant vocal ne fonctionneront plus.

En mettant en avant Gemini, Google tue à petit feu Google Assistant. Il ne reste plus que quelques services et appareils qui fonctionnent avec. Y compris certains dont on avait oublié (ou jamais appris) l’existence. Android Authority révèle le 11 février 2025 que des dongles pour voitures qui permettaient d’utiliser Google Assistant avec les haut-parleurs ne vont plus fonctionner.

Des appareils oubliés qui utilisaient toujours Google Assistant

En 2019, Google s’associait avec JBL et Anker, pour lancer les JBL Link Drive et Anker Roav Bolt. Deux petits appareils qui se branchent sur la prise allume-cigare de sa voiture, respectivement lancés à 60 et 50 dollars. L’idée : utiliser Google Assistant dans sa voiture avec les haut-parleurs de celle-ci. De quoi diffuser de la musique depuis son smartphone dessus, via un câble audio ou du Bluetooth. Le tout avec les commandes vocales, comme une Google Home.

Le JBL Link Drive // Source : JBL

Mais, selon Android Authority, du code a été ajouté dans la dernière bêta de l’application Google. Dedans, une notification, qui dit : « Par ailleurs, l’utilisation de Google Assistant sur l’accessoire de votre voiture sera abandonnée dans les semaines à venir. Pour continuer à utiliser Assistant, lancez des requêtes sur votre mobile ou via Android Auto. »

Six ans après leur arrivée sur le marché, ces produits devraient devenir inutiles. Pour le moment, la notification n’a pas été envoyée et on ignore quand elle pourrait l’être.

Ces deux appareils vont devenir inutilisables à cause de Google

Depuis la sortie de ces deux produits, le marché automobile a changé : bien plus de véhicules disposent d’Android Auto et leurs propriétaires n’ont pas besoin de ces dongles. C’est d’ailleurs pourquoi plus aucun accessoire de ce type n’arrive sur le marché depuis quelques années. Cependant, il reste des automobilistes à qui ces appareils peuvent être utiles, comme ceux qui ont une voiture avec quelques années au compteur.

L’Anker Roav Bolt. // Source : Anker

La décision de Google va donc rendre inutilisables les JBL Link Drive et Anker Roav Bolt. Ce qui va produire un certain nombre de déchets électroniques, même si ces deux produits n’étaient pas très populaires. Des solutions existent : connecter son smartphone en Bluetooth à sa voiture pour utiliser Gemini ; ou alors, utiliser l’Amazon Echo Auto, vendu à 30 euros, qui fait la même chose, mais avec l’assistant Alexa.

