Avec l’arrivée de One UI 7 ce 22 janvier 2025, Samsung continue de tester son interface. La marque a renouvelé Home Up, un lanceur qui permet de retourner les icônes et les dossiers d’applications. Est-ce une bonne idée ?

Avec l’arrivée des Galaxy S25, Samsung a lancé le 22 janvier 2025 One UI 7, sa nouvelle interface basée sur Android 15. Si la surcouche est remplie de nouveautés, Samsung continue d’en tester avec sa division Good Lock Labs (qu’on connaît pour la personnalisation de l’écran externe des Galaxy Z Flip). Cette dernière a mis à jour Home Up, un lanceur d’applications qui permet de retourner icônes et dossiers.

Retourner les icônes d’app sur l’écran d’accueil : l’étrange idée de Samsung

Voilà de quoi embêter les maniaques des écrans d’accueil aux applications bien rangées. Home Up est une application qu’on peut installer sur son smartphone Samsung depuis le Galaxy Store. Son but est simple : vous permettre de personnaliser votre écran d’accueil.

Mais ce qui intrigue sur les réseaux sociaux, en ce début février, c’est la fonctionnalité permettant de retourner les icônes et les dossiers d’application. Lorsqu’on pince l’écran, on peut cliquer sur un bouton nommé « DIY Home ». En sélectionnant une icône, on peut changer sa taille, la faire pencher ou même la retourner complètement.

Un aperçu de ce qu’on peut faire avec Home Up. // Source : The Sam via X

À quoi ça sert ? Pas à grand-chose, si ce n’est pour la démonstration technique ou pour celles et ceux qui veulent vraiment un écran d’accueil unique. Rassurez-vous : lorsqu’on clique sur un dossier, les applications sont bien rangées et apparaissent droites. On peut faire de même avec tous les widgets de One UI 7.

Les autres nouveautés de Home Up

Home Up n’apporte pas que ça : on pouvait déjà modifier la vitesse de déplacement des icônes et les redimensionner. Il est même possible de régler la fluidité du changement d’application (que les fans de Samsung adorent) ou d’animer son fond d’écran.

Une démonstration de Home Up. // Source : Good Lock Labs

Grâce à sa dernière version, on peut ajouter plus d’applications dans le panneau latéral, celui qu’on déroule pour accéder à des raccourcis n’importe quand. Aussi, si votre fond d’écran ne vous convient pas, vous pouvez y ajouter des stickers.

