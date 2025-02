Lecture Zen Résumer l'article

Dévoilées le 7 janvier dernier, les RTX 5070 et 5070 Ti sont les dernières de la gamme series 5000 à être commercialisées. Si vous souhaitez mettre à jour votre configuration gamer pour gagner quelques FPS sur les dernières sorties, voici où les précommander au meilleur prix.

Après les RTX 5080 et RTX 5090, les modèles haut de gamme de la série, place aux versions « plus abordables ». En effet, les 5070 et 5070 Ti arrivent prochainement dans les rayons, comme annoncé lors du CES 2025.

Reste toutefois une question cruciale : le stock. Une inquiétude légitime, lorsqu’on repense aux pénuries d’anciennes séries, comme les modèles de la série 3000 en 2020, pour ne citer qu’eux. Si la dernière génération avait bénéficié d’une distribution plus fluide, la prochaine semble déjà s’annoncer plus compliquée.

Où trouver la RTX 5070 et la RTX 5070 Ti au meilleur prix ?

Alors que les premières RTX 5080 et 5090 viennent d’être mises sur le marché, ces dernières sont déjà en rupture chez quasiment tous les marchands. Les manques d’approvisionnement se font déjà sentir et les prix gonflent sur le marché secondaire face à ce manque de stock.

Il y a fort à parier que les RTX 5070 et 5070 Ti subiront le même sort, voire pire, puisqu’elles ciblent un public plus large. De plus, l’année 2025 devrait être marquée par la sortie de grands titres AAA, à l’instar du très attendu GTA 6 de Rockstar, ce qui pourrait fortement amplifier la demande pour ces cartes graphiques de dernière génération. Voici quelques conseils pour les acheter au meilleur prix et éviter de devoir payer une fortune sur le marché secondaire.

La version boostée de la RTX 5070 sera la première à être commercialisée. Nvidia lance d’abord une déclinaison « Ti » – pour Titanium – un terme qui, n’a aucun lien avec les matériaux utilisés, mais désigne une version améliorée en termes de performances. Prévue pour le 19 février en Founders Edition, cette dernière affichera un prix catalogue de 884 €.

La RTX 5070 représente, pour l’instant, l’entrée de gamme de la série 5000, en attendant l’officialisation des modèles 5060 et 5060 Ti dans les mois à venir. Proposée à un prix conseillé de 649 € pour l’édition Founders, elle est prévue pour une sortie en février. Cependant, les premiers retours des revendeurs suggèrent plutôt un report à mars 2025.

RTX 5070 Ti VS RTX 5070 : les différences ?

Choisir la bonne carte graphique au sein d’une série n’est jamais une tâche aisée. Bien sûr, on aimerait tous opter pour le modèle le plus puissant, mais tout le monde ne peut pas se permettre d’investir l’équivalent d’une configuration complète dans un seul composant. À titre d’exemple, la RTX 5090 affiche un prix de 2 349 € – du moins, lorsqu’elle est disponible.

C’est pourquoi les gammes 5070 et 5070 Ti représentent souvent le meilleur compromis entre performance, prix et longévité. Prenons le cas des RTX 4070 : malgré leurs deux ans d’existence, elles peinent encore à montrer leurs limites sur les jeux les plus récents .La 5070 apporte globalement des performances similaires à la génération 4080.

Cependant, ces dernières années, le choix entre les deux versions est devenu plus complexe. La raison ? Autrefois, les modèles Ti étaient lancés des mois après la version standard en guise de mise à niveau. Désormais, Nvidia opte pour une sortie simultanée, rendant la décision d’autant plus délicate.

Le choix dépendra avant tout de votre budget et du reste de votre configuration. Le modèle Ti est aujourd’hui bien plus onéreux que le modèle standard, avec un écart de 235 €. Pour ce tarif, vous avez une carte plus performante qui s’apparente plutôt à une « RTX 5075 ». Elle est d’ailleurs plus proche de sa grande sœur que de la 5070 sur le papier puisqu’elle partage la même architecture (GB203) que la 5080 avec quelques CUDA cœurs en moins.

Ce que l’on pense être le principal argument pour faire votre choix est votre moniteur. Si vous voulez jouer en WQHD (2560×1440 pixels) ou en 4K (3840 x 2160 pixels), alors le modèle Ti est à privilégier, car il embarque 4 Go de RAM en GDDR7 supplémentaires — ce qui fera les différences en termes de framerate. Voici un récapitulatif des différences majeures entre les deux modèles de NVIDIA :

Spécification RTX 5070 RTX 5070 Ti GPU GB205 (Blackwell) GB203 (Blackwell) Cœurs CUDA 6 144 8 960 Mémoire VRAM 12 Go GDDR7 (28 Gbps) 16 Go GDDR7 (28 Gbps) Bus mémoire 192 bits 256 bits Bande passante 672 Go/s (+33% vs 4070) 896 Go/s (+78% vs 4070 Ti) Fréquence boost 2,51 GHz 2,45 GHz TDP 250 W 300 W Prix conseillé 649 € 884 €

