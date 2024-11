Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous recherchez une excellente machine pour jouer ou travailler (ou les deux), ce modèle haut de gamme de HP est en promotion. Avec son processeur AMD Ryzen performant et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, il a tout pour convaincre, surtout avec 500 € de moins.

C’est quoi, cette promotion sur ce PC HP Omen 17 ?

Le PC Portable Gaming HP Omen17-db0108nf est normalement vendu 1 799 €. Il est en ce moment disponible sur le site de HP au prix de 1 299 €.

C’est quoi, ce PC portable pour le gaming ?

Le HP Omen 17-db0108nf est un PC portable au design épuré plutôt élégant. Avec des dimensions de 39,75 × 27,79 × 2,75 cm pour un poids de 2,95 kg, il se glisse facilement dans un sac adapté aux transports des ordinateurs portables. Sa grande taille permet d’inclure un écran antireflet IPS de 17″ à la résolution de 2K. L’image possède une excellente colorimétrie et convient très bien pour travailler sur de la retouche photo ou du montage vidéo, et pour jouer et regarder du contenu.

Il embarque le processeur AMD Ryzen 7 8845HS avec 32 Go de RAM. Les performances sont au rendez-vous et les logiciels gourmands tournent sans problème. La fréquence de rafraîchissement de 240 Hz apporte de plus la fluidité désirée. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 couplée à 8 Go de mémoire permet de lancer des titres et de profiter d’une bonne fluidité, sans sacrifier la partie graphique.

Les dimensions de l’Omen 17 // Source : HP

Est-ce que ce PC gaming vaut le coup avec 500 € de moins ?

Si vous souhaitez mettre la main sur un très bon PC portable polyvalent, principalement pour le gaming, c’est un bon prix ! Le HP Omen 17 embarque un SSD de 1 To, la compatibilité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, ainsi qu’une connectique bien fournie. Vous retrouverez un port HDMI 2.1, deux ports USB 3.2 Gen2, un port USB 3.2 Gen1 et un port USB-C 3.2 Gen2.

Niveau autonomie enfin, L’Omen 17 tient facilement six heures, en fonction de l’utilisation que vous en ferez. La batterie tiendra moins longtemps sur du gaming un peu plus gourmand en ressources.

