Apple a déployé la bêta d’iOS 18.3 : désormais, Apple Intelligence sera activé par défaut sur les derniers iPhone. Une stratégie d’Apple pour faire adopter ses fonctionnalités d’intelligence artificielle, alors qu’elles ne sont pas encore disponibles dans l’Union européenne.

Apple a le dont de démocratiser des technologies, parfois en les imposant. C’est quelque peu ce que va faire la marque avec l’arrivée d’iOS 18.3 et de macOS 15.3. Dans cette version du système d’exploitation des iPhone 16, 15 Pro, 15 Pro Max (exclusivement) et des Mac, Apple Intelligence sera activé par défaut.

Apple Intelligence arrive par défaut sur les iPhone et les Mac

Apple a publié les notes de version qui vont avec iOS 18.3, iPadOS 18.3 et macOS 15.3. Dans ces dernières, le constructeur indique qu’Apple Intelligence sera activé par défaut sur tous les appareils.

Évidemment, les utilisateurs pourront désactiver Apple Intelligence s’ils le souhaitent depuis la section dédiée dans Réglages, nommée « Apple Intelligence & Siri ».

En plus de ça, Apple Intelligence adopte une nouvelle fonction, Visual Intelligence. Avec l’appareil photo de l’iPhone 16, on peut ajouter un événement à son calendrier ou identifier une plante. Apple indique également avoir amélioré les résumés des notifications, qui ne fonctionnent plus pour les applications d’actualité et de divertissement.

iOS 18.3 devrait être déployée au grand public dès la semaine prochaine. Avec ce changement de stratégie, Apple a pesé le pour et le contre entre l’utilité d’Apple Intelligence et sa taille, 7 Go depuis iOS 18.2. La marque veut faire adopter ses fonctions d’IA à ses clients, en forçant leur activation. Ce qui signifie aussi qu’Apple a grandement augmenté sa capacité de traitement, avec davantage de machines.

À quand une arrivée de l’IA d’Apple en France ?

Pour l’instant, rien n’indique qu’Apple Intelligence arrivera en France. Pourtant, plusieurs indices laissent à penser qu’on y aura droit avec la prochaine version d’iOS, iOS 18.4. Même chose sur Mac avec macOS 15.4.

Cette version est attendue en avril et devrait être disponible en français, avec une grande amélioration de Siri et plein de fonctionnalités pour les utilisateurs français. En attendant, vous pouvez toujours vous rendre à Monaco pour tester Apple Intelligence, qui y est disponible depuis plusieurs mois.

