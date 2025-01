Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Un serveur NAS est une bonne alternative aux disques durs classiques, mais souvent proposée à des prix peu accessibles. C’est pourquoi les soldes d’hiver sont une bonne occasion d’en trouver à prix plus doux, comme avec ce modèle de Synology.

C’est quoi, la promotion sur ce NAS de Synology ?

Le NAS Synology DS923+ est habituellement vendu autour de 650 €. Pour les soldes d’hiver, il est proposé au prix de 539,99 € sur le site de Cybertek.

C’est quoi, ce NAS à 4 baies ?

Comme tout bon serveur NAS, celui de Synology fait office de HUB pour stocker vos fichiers, sécuriser des sauvegardes ou diffuser vos contenus multimédias vers vos appareils connectés au réseau domestique. Avec ses dimensions de 166 × 199 × 223 mm pour un poids de 2,2 kg, ce NAS est plutôt compact comparé à certains de ses concurrents bien plus massifs. Il convient néanmoins de lui faire de la place sur votre bureau, principalement pour éviter de le déplacer trop fréquemment.

Ce NAS de Synology possède 4 baies et prend en charge les disques M.2 et SATA III, afin d’accueillir quatre disques HDD de 2,5 ou 3,5 pouces, ou quatre SSD. Le Synology DS923+ intègre aussi 2 ports Gigabit Ethernet, 2 ports USB à 5 Gb/s, un port eSATA, 2 logements M.2 NVMe pour jusqu’à 2 SSD de cache. Il embarque un processeur AMD Ryzen Embedded R1600 à 2 cœurs cadencés de 2,6 à 3,1 GHz, épaulé par 4 Go de RAM. Concrètement, le Synology DS923+ délivre d’excellentes performances, avec une promesse de vitesse de lecture jusqu’à 625 Mo/s et jusqu’à 559 Mo/s en écriture. Les transferts de données entre le NAS et vos périphériques externes se font donc rapidement, si votre réseau est efficace.

Synology DS923+ // Source : Synology

À ce prix, ce NAS est-il une bonne affaire ?

Moins de 550 €, c’est un très bon prix pour un NAS d’une marque fiable. Les serveurs Synology utilisent un système d’exploitation maison plutôt simple à prendre en main. DiskStation Manager met à votre disposition un bureau accessible via un navigateur internet qui vous permet de gérer votre réseau, ou encore les autorisations. Vous pourrez aussi configurer les fonctions de base de votre serveur et d’autres fonctions supplémentaires, comme Synology Drive, une alternative à Google Drive, ou Synology Photos pour stocker vos photos. Il est également compaitble avec Plex et permet un transcodage logiciel jusqu’en 1080p.

Notez que le NAS Synology DS923+ est aussi une bonne solution pour créer un cloud privé au sein d’une petite entreprise.

