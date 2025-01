Lecture Zen Résumer l'article

La Californie du sud, et plus particulièrement les environs de la ville de Los Angeles, sont victimes d’intenses incendies. Des feux de forêt visibles en temps réel sur Google Maps. L’application propose aussi un suivi de ce type pour la France, qui est aussi touchée l’été.

Ce sont des images spectaculaires qui nous parviennent de Los Angeles ces derniers jours. Depuis le 7 janvier, la métropole comme les régions voisines de Californie du sud sont frappées par des feux de forêt particulièrement intenses. Les incendies ont déjà détruit certains quartiers, et le bilan humain s’élève à dix morts. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées.

Ces feux ont été qualifiés par le président américain Joe Biden comme « les plus étendus et les plus dévastateurs » de l’histoire la Californie. Depuis, de nombreux moyens sont mobilisés et acheminés dans cet État pour venir en aide aux populations et tenter de reprendre le dessus sur les flammes. Les outils technologiques ne sont pas en reste.

Google Maps, par exemple, peut délivrer des informations pratiques.

La situation autour de Los Angeles. // Source : CAL FIRE_Official

Comment voir les feux sur Google Maps ?

L’application mobile du géant du web américain inclut une fonctionnalité permettant de voir en temps réel la présence de feux de forêt sur la planète, et surtout autour de soi. Ce paramètre a été déployé à l’été 2024 en France et dans plusieurs pays européens, ainsi que dans quelques autres nations, en Afrique notamment.

Pour afficher les incendies en cours, vous devez suivre les étapes suivantes :

Lancez Google Maps sur votre smartphone ;

Cliquez sur l’icône des calques en haut à droite de l’interface Maps ;

Sélectionnez l’option « Feux de forêt » dans les détails de la carte ;

Déplacez-vous sur Maps pour afficher les zones touchées par des feux ;

C’est tout !

La marche à suivre. // Source : Capture d’écran

Si vous souhaitez revenir à l’affichage normal, vous n’avez qu’à presser sur la croix en haut à droite de l’encart qui s’affiche en superposition sur la carte.

Où y a-t-il des feux de forêt dans le monde ?

Selon l’affichage global du monde, en date du 10 janvier 2025, d’autres feux sont actifs ailleurs aux États-Unis. On en trouve également en Argentine, au Kenya, en Égypte, en Indonésie et en Australie. Leur gravité et leur étendue sont variables. Des précisions sont données lorsque l’on clique sur l’un des points renseignés sur la carte.

Dans le cas de la Californie du sud, qui fait l’actualité, et souvent touchée, Maps montre aussi les routes fermées à la circulation et la surface estimée de la propagation des feux. On voit l’étendue approximative du panache ainsi qu’une précision sur l’intensité de la fumée (abondante ou moyenne). Il y a enfin des liens vers des articles de presse récents.

Comment savoir si un incendie à proximité est en cours ?

Si un feu de forêt est en cours en France, et que vous êtes à proximité, vous êtes susceptible de voir une alerte de Google Maps. Ces signalements incluent aussi les séismes, les inondations, les ouragans (ou typhons) et les tempêtes tropicales. En cas de crise, l’alerte s’affiche directement sur Maps, qu’importe le type de vue en cours d’affichage.

Les feux peuvent aussi être vus depuis l’application web de Maps. // Source : Capture d’écran

Ces indications concernent les feux de forêt et les incendies d’importance. Ils ne concernent pas spécifiquement les incendies classiques en zone urbaine, par exemple depuis une habitation. Pour les occupants d’une maison ou d’un appartement, ce n’est pas Google Maps dont il faut se servir ici, pour avoir l’alerte, mais d’un détecteur de fumée.

Si la situation est grave, un signalement via FR-Alert est aussi plausible.

Comment anticiper les feux de forêt ?

Il est difficile d’anticiper les feux de forêt. Selon l’observatoire des forêts françaises, 90 % des départs de feu sont d’origine humaine. L’unique cause naturelle est la foudre. La France n’est pas épargnée par ces incendies, qui surviennent surtout pendant l’été. Le changement climatique, qui accentue les épisodes de sécheresse, est un facteur aggravant.

En 2022, lors d’une sécheresse historiquement intense, 59 000 ha ont été parcourus par les feux, selon l’observatoire. Une situation exceptionnelle : d’ordinaire, les surfaces détruites par les incendies se situent en moyenne à 9 000 ha/an au cours de la décennie 2014-2024. Globalement, les feux sont mieux anticipés et maitrisés qu’autrefois en France.

Un pompier américain luttant contre un feu à Los Angeles. // Source : CAL FIRE_Official

Cela est dû, explique l’observatoire, par les « effets combinés des dispositifs de prévention et de lutte » et « d’efficacité de la stratégie d’attaque des feux naissants ». Des moyens technologiques plus modernes, comme le recours aux drones et à l’intelligence artificielle, jouent aussi — cela s’était vu aussi pour l’incendie de Notre-Dame.

Si « les feux de forêt ont été maintenus à des niveaux relativement faibles en France » après les années 90, note l’observatoire, après deux décennies plus critiques, tout n’est pas rose. Le réchauffement climatique, d’abord, est un premier défi. Le vieillissement de la flotte des Canadair en est un autre. Son renouvellement a été annoncé, mais il piétine.

