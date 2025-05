Lecture Zen Résumer l'article

Google Maps a signalé la fermeture de nombreuses autoroutes allemandes. Sauf que ces « Autobahn » n’étaient pas du tout fermées, ce qui a créé d’énormes bouchons.

Ce week-end de l’Ascension, propice aux départs en week-end prolongé, n’est pas de tout repos pour les Allemands sur la route. L’application de navigation Google Maps a indiqué à tort que plusieurs Autobahn étaient fermées, ce qui a semé la pagaille. Beaucoup d’automobilistes se sont tournés vers d’autres routes, pas du tout adaptées pour accueillir un tel trafic.

Plusieurs journaux allemands comme Der Spiegel ou le Morgen Post rapportent que le 29 mai 2025, à la veille d’un des week-ends les plus chargés sur les routes allemandes (celui du pont de l’Ascension), Google Maps a dit n’importe quoi. L’application a affiché à tort de nombreuses autoroutes comme étant fermées, notamment autour de grandes villes comme Berlin, Hambourg, Francfort, Munich ou dans la région de la Ruhr. Un phénomène qui a également été observé en Belgique ou aux Pays-Bas, au niveau des frontières.

Beaucoup d’autoroutes étaient fermées… selon Google Maps. // Source : Morgen Post

Le symbole était affiché : un panneau « sens interdit » sur les grands axes, alors que la circulation était tout à fait normale. Google Maps a alors indiqué des itinéraires bis aux automobilistes. Ceux-ci se sont donc dirigés sur des axes plus petits, pouvant accueillir moins de voitures. Certains détours ont d’ailleurs semblé inutiles ou impossibles à suivre. Les médias allemands rapportent que les polices locales et autres services de gestion du trafic ont été submergés d’appels. Dubitatifs, certains automobilistes ont cherché à savoir si les autoroutes étaient vraiment fermées.

La meilleure solution reste encore… de regarder les panneaux

Cet incident souligne une certaine dépendance aux applications de navigation pour se déplacer : Google Maps, Waze, Apple Plans. Ce qui rappelle aussi un bon réflexe à avoir : recouper les informations de circulation qu’elles nous donnent avec d’autres sources. Cela peut être la radio 107.7 en France (pour les autoroutes), les réseaux sociaux, ou encore… les panneaux de signalisation. Les autoroutes allemandes n’étaient pas fermées et le meilleur moyen de le savoir, c’était de s’y rendre.

Pour le moment, Google n’a pas précisé quelle était l’origine de cet incident. L’entreprise a simplement ouvert une enquête en interne et dit avoir corrigé l’erreur rapidement. Ce qu’on sait, c’est que Google agrège ses données à partir de fournisseurs tiers, des autorités publiques et des signalements des utilisateurs. Un dysfonctionnement quelque part aurait pu provoquer cette « fermeture fantôme ». Il est également possible que des petits malins aient signalé en masse simultanément ces fermetures d’autoroutes et que Google y ait cru. Aucune organisation n’a revendiqué une telle action.

