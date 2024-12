Lecture Zen Résumer l'article

La chanteuse Mariah Carey a été suspectée d’utiliser une vidéo d’intelligence artificielle générative pour remercier ses fans qui l’ont beaucoup écoutée cette année. Cette vidéo a été diffusée via le Spotify Wrapped de 2024. La chanteuse a depuis fermement démenti.

Une fois n’est pas coutume, Mariah Carey a connu un début de mois de décembre marqué par une petite controverse. Non pas à cause de son célèbre single All I Want for Christmas Is You, qui a généré plus de 60 millions de dollars en royalties ces trente dernières années, mais en raison d’une banale vidéo de remerciement.

À l’occasion de la sortie de la rétrospective Spotify Wrapped 2024, qui offre l’occasion de revisiter son année musicale sur la plateforme de streaming, des artistes ont enregistré une petite séquence adressée à celles et ceux qui figurent dans le top des écoutes. C’est le cas de Taylor Swift, par exemple, qui est revenue sur son année.

.@MariahCarey with an exclusive message for her top fans on Spotify Wrapped.



pic.twitter.com/ODo5DHW5ih — Mariah Carey Charts (Fan Page) (@chartmariah) December 4, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Mariah Carey a fait de même pour son public le plus fidèle. La vidéo a été capturée et repartagée sur les réseaux sociaux, à l’image du lien placé ci-dessus. Déguisée en mère Noël, avec des sapins décorés en arrière-plan, pour rester dans le thème des fêtes de fin d’année, elle remercie ses fans et note que son album Merry Christmas fête ses trente ans.

Mariah Carey ou MarIAh Carey ?

Mais cette vidéo, qui aurait été d’ordinaire tout à fait anecdotique, a attiré sur elle une polémique : le clip de remerciement aurait été créé par intelligence artificielle générative (GenAI). Des internautes ont en tout cas estimé que c’était bel et bien le cas, à l’image de ce commentaire sur X (ex-Twitter) ou bien ce fil de discussion sur Reddit.

Source : Mariah Carey

L’hypothèse n’est en soi pas absurde. L’IA générative a fortement progressé ces dernières années, en raison d’une frénésie déclenchée par l’arrivée de ChatGPT dans l’espace public. Après le texte et l’image, les regards sont rivés désormais sur la vidéo GenAI. Des outils performants émergent, tels Sora d’OpenAI ou Veo de Google.

Certains rendus sont pratiquement photoréalistes et il peut être très difficile (pour ne pas dire impossible) de distinguer une photo ou une vidéo issue de l’IA générative. Si très tôt des astuces ont émergé pour aider à reconnaître une image générée par IA, celles-ci tendent à devenir obsolètes à mesure que les systèmes progressent.

L’affaire a fini par remonter jusqu’aux oreilles de l’intéressée, qui a réagi sur X pour démentir catégoriquement l’emploi de l’IA générative, et espérer clore l’affaire. « Un mauvais éclairage et une lèvre rouge vous font penser que c’est de l’IA ? Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas fan de ces deux choses ! », a-t-elle écrit le 6 décembre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Il est vrai que la vidéo peut ressembler à ces nombreux clips générés par IA. Le fond, légèrement flou, paraît irréel. La lumière est étrange, la chanteuse est très statique, sa voix est monotone, sa chevelure paraît figée, et ainsi de suite. D’aucuns ont aussi estimé que la voix ne semblait pas synchronisée avec les mouvements de la bouche.

Une simple vidéo ratée ?

Mais cela peut aussi être les signes d’une vidéo ratée, où de mauvais choix techniques lors de la production du clip se sont conjugués avec une mise en scène excessive. Mariah Carey cultive depuis longtemps son apparence publique, avec un souci particulier pour la coiffure et le maquillage, et ainsi maintenir son look de diva. D’aucuns diront peut-être à l’excès, au point de sembler factice à l’image. Artificielle, en somme.

En somme, la faute serait plus à mettre sur le compte de ce cocktail (pose rigide, mauvais éclairage, éventuelle présence d’un filtre esthétique à la Instagram, lecture d’un prompteur, ton de la voix sans relief, manque de présence à l’écran, problème de synchronisation, etc.) que sur l’emploi de l’IA. Une explication plausible, et plus simple.

Contacté ce lundi 9 décembre par Numerama, Spotify n’avait pas encore eu l’occasion de revenir vers nous pour commenter cette affaire. L’article sera actualisé en conséquence dès que le géant du streaming musical suédois nous aura envoyé sa réaction sur cette accusation d’usage de l’IA pour faire apparaître la chanteuse à l’écran.

