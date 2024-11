Lecture Zen Résumer l'article

Tous les ans, Spotify propose une rétrospective de son année dans son application. Le géant du streaming musical commence à communiquer sur l’édition 2024, qui devrait arriver dans les prochains jours.

Spotify Wrapped est un véritable phénomène culturel. Depuis 2015, le géant suédois du streaming propose tous les ans un récapitulatif de ses écoutes, dans une interface toujours très travaillée. Spotify Wrapped est à la fois le classement de ses écoutes les plus régulières, mais aussi un moyen de se comparer aux autres. Le service récompense les plus grands fans d’un artiste et incite au partage de ses statistiques sur les réseaux sociaux, ce qui en fait un rendez-vous incontournable tous les ans. Deezer et Apple Music l’ont copié, mais Spotify Wrapped reste la référence.

Le 27 novembre, Spotify a communiqué pour la première fois sur l’édition 2024 de Wrapped. La date de sortie n’est pas encore connue, mais elle n’est pas difficile à prédire.

Quand est-ce que Spotify Wrapped 2024 sera disponible ?

Un récapitulatif annuel en novembre peut paraître surprenant, mais c’est la loi du marché. Deezer a lancé son service MyDeezerYear le 19 novembre, Apple Music propose son Replay toute l’année, avec des données mises à jour en temps réel. Les services de streaming savent que les rétrospectives contribuent à la fidélité des clients.

En toute logique, Spotify Wrapped 2024 n’attendra pas la fin d’année. Lors des cinq éditions précédentes, Spotify avait choisi les dates suivantes :

2023 : mercredi 29 novembre

2022 : mercredi 30 novembre

2021 : mercredi 1ᵉʳ décembre

2020 : mercredi 1ᵉʳ décembre

2019 : jeudi 5 décembre

Entre 2020 et 2024, Spotify a systématiquement lancé son Wrapped avant le premier week-end de décembre. Un lancement le jeudi 28 novembre ou le vendredi 29 novembre est donc fortement probable, même si le tweet publié le 27 novembre par Spotify, avec la mention « coming soon » (prochainement disponible), ne semble pas assez éloigné de la date de lancement.

Autre hypothèse : le mercredi 4 décembre. Le lancement interviendrait plus tard que d’habitude, mais on remarque une certaine constance chez Spotify qui privilégie les lancements le mercredi. Spotify Wrapped 2024 arriverait alors une semaine après le tweet du service de streaming, ce qui semble bien plus cohérent.

Spotify Wrapped 2023 // Source : Spotify

Si la date du 4 décembre est effectivement choisie, Spotify arriverait donc plus tard que d’habitude. Pourquoi ? Sans doute parce qu’il y aura de nouvelles fonctions, pour rendre la fonction encore plus intéressante. Le Suédois sait que Wrapped est le moment où l’on parle le plus de lui, autant ne pas rater son lancement.

