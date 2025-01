Lecture Zen Résumer l'article

DeepSeek vous intrigue, mais la censure du chatbot vous ennuie ou vous n’avez pas envie d’envoyer vos données en Chine ? Des solutions s’offrent à vous pour utiliser DeepSeek en limitant les problèmes. Vous pouvez installer le chatbot sur votre machine. Ou bien passer par un service tiers.

La course à l’intelligence artificielle générative (GenAI) a connu ces dernières semaines un sacré chamboulement avec DeepSeek. Ce modèle d’IA made in China a non seulement montré sa capacité à faire jeu égal avec les chatbots occidentaux, mais il a aussi causé un cataclysme boursier. Nvidia, en particulier, a vu sa valorisation chuter de 600 milliards de dollars.

Présenté comme le ChatGPT chinois, DeepSeek constitue une démonstration que l’on peut développer des modèles d’IA plus efficacement. En effet, l’un des points forts de DeepSeek est qu’il a pu être fabriqué rapidement et, surtout, à un coût moindre. C’est cette spécificité qui a largement balayé les grandes valeurs du NASDAQ, fin janvier.

Ambiance. // Source : Numerama

Faut-il donc abandonner ChatGPT pour DeepSeek, alors ? Avant cela, vous voudrez sans doute tester d’abord l’agent conversationnel chinois.

Or, peut-être avez-vous entendu dire que DeepSeek censure des requêtes gênantes pour Pékin et qu’il collecte par ailleurs des données personnelles et techniques (pseudonyme, date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone, mot de passe) qui sont ensuite stockées sur des serveurs en Chine. Bref, que ce n’est pas un chatbot en phase avec le RGPD. D’ailleurs, DeepSeek est déjà interdit en Italie.

Comment utiliser DeepSeek sans subir la censure chinoise et en limitant les risques pour ses données

Télécharger et installer DeepSeek sur son ordinateur

Première option, qui s’adressera avant tout aux plus geeks des internautes : DeepSeek étant un logiciel open source, il est possible de le récupérer tout le nécessaire depuis la plateforme d’hébergement GitHub, par exemple les versions DeepSeek v3 et DeepSeek r1, qui sont les deux modèles les plus avancés de la société à ce jour (il existe d’ailleurs des versions allégées, avec moins de paramètres, pour une exécution locale avec moins de RAM).

Cela nécessite d’avoir des connaissances en informatique, de savoir installer un projet depuis GitHub et d’être en mesure de suivre des instructions en anglais liées à un logiciel d’IA. L’option de l’auto-hébergement et de l’exécution de DeepSeek en local vise surtout un public très technique. Par ailleurs, il faut avoir une bonne machine.

Utiliser DeepSeek en dehors de DeepSeek, mais sans héberger quoi que ce soit

Deuxième option, nettement plus tranquille : opter pour une utilisation de DeepSeek sur un autre service en ligne. L’une des options les plus en vue en ce moment est celle de Perplexity AI, un moteur de recherche qui mobilise de l’intelligence artificielle pour répondre à des requêtes. Elle est disponible depuis le 27 janvier sur la plateforme.

Pour y accéder, vous avez besoin d’un accès à Perplexity et… c’est tout. Pas besoin de télécharger, d’installer et de configurer DeepSeek. L’entreprise s’est occupée de tout. Il vous suffit de vous rendre sur Perplexity, via votre compte, et de lancer un nouveau fil de discussion. À ce moment-là, vous aurez une fenêtre surgissante à l’écran :

Source : Capture d’écran

En cliquant sur la petite flèche pointant vers le bas, juste à côté du sélecteur « Pro », en bas à gauche de l’écran, vous ferez apparaître un encart qui vous permet de sélectionner le modèle à utiliser. Il y a actuellement Pro Search, qui est l’outil de Perplexity. On trouve également le modèle o1 d’OpenAI et, enfin, DeepSeek r1.

Une fois que vous l’avez sélectionné, il vous suffit ensuite de taper votre texte et d’attendre les résultats. Vous gardez la possibilité à tout moment de basculer sur un autre modèle, si vous trouvez les résultats insatisfaisants. En principe, DeepSeek r1 est censé faire jeu égal avec o1 sur le raisonnement de l’intelligence artificielle (mais il détaille plus ses « réflexions »).

Outre l’absence de barrière technique à l’entrée (pas besoin ici de mettre les mains dans le cambouis), l’autre avantage est l’emplacement géographique des serveurs, pour éviter d’envoyer ses informations personnelles à l’autre bout du monde, sur des serveurs non maitrisés et soumis à une réglementation pas forcément alignée sur les mêmes standards.

Le logo de Perplexity. // Source : Perplexity

« DeepSeek on Perplexity est hébergé dans les centres de données aux États-Unis et en Europe. Vos données ne quittent jamais les serveurs occidentaux », indique ainsi la société. « Le modèle open source est hébergé de manière totalement indépendante de la Chine ». En outre, la censure que l’on constatait avec DeepSeek s’évapore ici.

D’aucuns feront sans doute remarquer que l’envoi de données personnelles aux États-Unis n’est peut-être pas non plus une riche idée. C’est à nuancer et, surtout, c’est à comparer avec l’envoi en Chine. Selon la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), la protection des données aux USA est en adéquation partielle avec l’UE.

Ce n’est certes pas parfait, et pas aussi bien que des pays tiers comme le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud ou bien la Suisse, l’Argentine et le Royaume-Uni (tous sont considérés comme des pays adéquats, c’est-à-dire sur des standards équivalents à l’UE). Mais cela reste un cran au-dessus de la Chine, qui n’est à ce jour pas reconnu comme adéquat.

Perplexity AI Télécharger gratuitement

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+