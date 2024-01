Google a commencé à ajouter une nouvelle fonctionnalité à son application Maps : la possibilité de visualiser une carte en 3D pendant la navigation.

Appréciée pour sa fiabilité, son ergonomie et sa précision, l’application Google Maps est l’option GPS privilégiée pour de nombreuses personnes. Année après année, la multinationale améliore sa copie en proposant de plus en plus de fonctionnalités. Comme le souligne 9to5Google dans un article publié le 3 janvier, Google Maps propose désormais la possibilité de visualiser la carte en 3D pendant la navigation, en temps réel.

Le déploiement semble se faire de manière progressive pour les appareils fonctionnant sous Android et iOS. Numerama peut confirmer que l’option 3D est bien disponible sur un Samsung Galaxy Z Flip 5. Pour vérifier si vous l’avez, il suffit de cliquer sur le petit carré situé en haut à droite pour ouvrir le menu des options. Dans « Détails de la carte », on peut choisir « 3D » sur la même ligne que « Trafic » et « Vélo ». Notez qu’on peut combiner certains choix, mais pas tous.

Google Maps ajoute la navigation en 3D // Source : Capture d’écran

Google Maps s’embellit avec la 3D : comment l’activer

Le but de l’affichage en 3D est d’offrir une modélisation des bâtiments, qui ne font pas tous la même taille. L’intérêt est d’abord visuel (même si d’un autre côté, Maps est devenu gris, bien plus triste que le blanc d’antan). Mais cela peut aussi aider à se repérer en se servant des formes situées autour de nous. L’affichage 3D était déjà disponible dans Maps, mais jamais pendant un itinéraire. Bien sûr, on est encore loin d’une vraie reconstitution en 3D.

Attention, l’affichage en 3D ne se met pas par défaut. Il faut l’activer dans les options avant de rentrer une destination. Vous verrez ensuite apparaître plein de petites formes géométriques, correspondant aux bâtiments sur votre trajet. Notons qu’il n’y a pas besoin de vivre au milieu d’immenses buildings pour en profiter.

La navigation en 3D semble aussi fonctionner sur Android Auto, accessible dans les voitures compatibles. Dans un sujet publié sur Reddit en décembre, l’utilisateur Crankshaft partage une capture d’écran montrant à quoi cela ressemble, avec des bâtiments translucides qui n’entravent pas la lisibilité de la route au sein d’un environnement très urbain. « J’ai commencé à profiter de cette jolie vue en 3D sur Google Maps via Android Auto depuis environ une semaine. Je ne pense pas avoir fait un quelconque changement dans les paramètres, elle s’est juste activée d’elle-même. »

