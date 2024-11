Lecture Zen Résumer l'article

Après avoir frôlé le démantèlement en 2003 pour abus de position dominante avec Internet Explorer, Microsoft est de nouveau surveillé par les autorités américaines. L’issue de l’enquête demeure incertaine, alors qu’un nouveau président américain entrera en fonction le 20 janvier.

Dans un article publié le 27 novembre, Bloomberg révèle que la Federal Trade Commission (FTC), l’agence américaine chargé du droit de consommation et de la concurrence, a ouvert une enquête à l’encontre de Microsoft. Présidée par Lina Khan, une personnalité désignée par Joe Biden, l’agence cherche à savoir si Microsoft abuse de sa position sur ses solutions cloud, ses licences de logiciels, ses offres de cybersécurité et ses produits d’IA. Sauf qu’avec l’arrivée de Donald Trump pourrait tout chambouler.

Une enquête contre Microsoft pour abus de position dominante

Cette enquête antitrust s’est ouverte « après plus d’un an d’entretiens informels avec des concurrents et des partenaires commerciaux » de Microsoft, rapporte Bloomberg. De quoi permettre aux autorités d’avoir un dossier assez solide pour ouvrir une enquête plus formelle. Qui dit ouverture d’enquête dit aussi forcer Microsoft à fournir des informations. Selon des sources proches du dossier, la demande d’informations validée par Lina Khan comporte des centaines de pages.

Lina Khan, présidente de la FTC // Source : FTC

Ce qui est mis en cause est « la vente groupée par Microsoft de ses logiciels de sécurité et de productivité bureautique, très populaires, avec ses offres cloud. » Les concurrents se plaignent aussi que les conditions de licence de Microsoft et son regroupement de logiciels avec des services cloud leur complique la vie. Ils se plaignent « du fait que les conditions de licence de Microsoft et le regroupement de logiciels avec des services cloud compliquent la tâche des entreprises concurrentes spécialisées dans l’authentification et la cybersécurité. » Par exemple, Slack et Zoom considèrent que le fait que Microsoft distribue Teams dans une offre groupée avec Word ou Excel est anticoncurrentiel.

Un data center de Microsoft // Source : Microsoft

Toujours selon nos confrères, les avocats spécialisés dans les pratiques anticoncurrentielles devraient commencer à rencontrer les concurrents de Microsoft dès la semaine prochaine pour en savoir plus sur les pratiques commerciales de la firme de Redmond.

Pour le moment, Microsoft et la FTC n’ont pas souhaité commenter ces révélations.

Pourquoi cette enquête est importante ?

Microsoft, au-delà de sa valeur financière (valorisée à plus de 3 000 milliards de dollars), est un acteur très important pour des entreprises du monde entier, qui plus est américaines. La société est liée par des contrats à plusieurs milliards de dollars à plein d’agences américaines, dont le ministère de la défense. Si Microsoft se fait massivement pirater, les conséquences pour l’économie mondiale (dont l’économie américaine) pourraient être terribles. Le moindre problème dans ses mises à jour peut bloquer des centaines de millions d’ordinateurs : c’est ce qui s’est notamment passé cet été avec une erreur de mise à jour chez CrowdStrike, avec une réparation qui avait pris du temps. Ce n’était pas la faute de Microsoft, mais cela a montré à quel point Windows est partout. De quoi accélérer le déclenchement de l’enquête.

Les bureaux de la FTC // Source : FTC

Ce qui rend l’ouverture de cette enquête particulière, c’est qu’il s’agit de la dernière de Lina Khan, la présidente de la FTC. Arrivée en 2021, elle avait été nommée par le président Joe Biden. Rapidement médiatisée, c’est elle qui a donné un nouveau tournant à l’agence, s’attaquant aux pratiques anticoncurrentielles des Gafam. Lina Khan a mis des bâtons dans les roues de Meta pour les rachats d’Instagram et de WhatsApp, dans celles de Microsoft pour l’acquisition d’Activision-Blizzard ou contre Amazon pour les tarifs de son abonnement Prime. Avant de partir donc, elle s’attaque à Microsoft. Sauf que si elle part, c’est parce qu’un autre président va arriver, qui sera nommé par Donald Trump.

Quelle suite pour la FTC et son enquête contre Microsoft ?

Le 6 novembre dernier, Donald Trump a été élu président des États-Unis, après avoir occupé la fonction entre 2017 et 2021. Un événement majeur qui aura des conséquences mondiales après son investiture le 20 janvier prochain. Parmi elles, il y a la nomination du prochain président de la FTC, sous réserve de la validation par le Sénat.

Trump lors de sa campagne // Source : @realDonaldTrump sur X

Du côté des Gafam, on espère que le retour du président mettra fin à ces quatre années de campagnes agressives et qu’il sera plus clément avec eux. Donald Trump, même s’il critique publiquement les géants de la tech, défend le protectionnisme. Il a exclu Huawei des États-Unis et forcé Apple à construire ses ordinateurs sur le sol américain, tout en multipliant les taxes à l’encontre des grands groupes étrangers.

Pour soulager un Microsoft sous pression européenne avec le Digital Markets Act et l’AI Act, Donald Trump pourrait bloquer l’enquête de la FTC. Dans une interview adressée à Bloomberg cette année, celui qui était alors en campagne déclarait ne pas vouloir détruire les Gafam. Moins que les potentielles pratiques anticoncurrentielles de Microsoft, ce sont surtout les soucis de cybersécurité qui pourraient déclencher l’ire du gouvernement Trump contre Microsoft.

