[Deal du jour] Le Lenovo IdeaPad Slim 5x est un PC portable compact doté d’un écran OLED de 14 pouces. Il offre de bonnes performances et est un modèle à considérer, surtout lorsqu’il est 200 € moins cher pour la Black Friday Week.

C’est quoi, cette promotion sur ce laptop ?

Le Lenovo IdeaPad Slim 5x est normalement vendu 999,99 €. La Fnac le propose pour la Black Friday Week au prix de 799,99 €.

C’est quoi, ce PC portable ?

Le Lenovo IdeaPad Slim 5x est un PC portable au design minimaliste qui n’est pas sans rappeler les MacBook. Avec ses dimensions de 312 × 221 × 16,9 mm pour un poids de 1,48 kg, il est tout aussi facile à transporter. Ce laptop 14 pouces n’aura donc aucun souci à se glisser dans un sac adapté aux transports, et s’emmener à la fac ou dans le train. Cela tombe bien, puisque c’est principalement un modèle pour faire de la bureautique. Il se destine ainsi aux étudiantes et aux étudiants à la recherche d’un bon ordinateur pour les cours, ainsi qu’aux personnes en déplacement ou en télétravail.

PC Portable Lenovo IdeaPad Slim 5x // Source : Lenovo

Son écran OLED de 14 pouces propose une définition HDR avec une luminosité de 400 nits, c’est idéal pour regarder des films et des séries en déplacement. Le laptop possède une bonne luminosité, mais est malheureusement sujet aux reflets en extérieur. Rien de bien méchant, cela dit, et la visibilité est plus que correcte si vous n’êtes pas en plein soleil. Le processeur Qualcomm Snapdragon X Plus avec ses 16 Go de RAM vous assure d’être à l’abri des lenteurs lors du multitâche. Son clavier rétroéclairé est agréable, et la frappe est rapide et précise, le tout sans faire trop de bruit. Pour le déverrouiller, il suffit de poser son doigt sur le lecteur d’empreintes digitales.

À ce prix, ce laptop de Lenovo est-il une bonne affaire ?

À moins de 800 €, l’IdeaPad Slim 5x est une très bonne affaire, s’il est adapté à vos besoins. L’un des points forts du laptop de Lenovo est sa connectique fournie, avec deux ports USB classiques, deux ports USB Type-C 2.1 et un port HDMI audio, et une prise Jack.

Niveau autonomie, vous pourrez utiliser le laptop pendant une bonne journée entière sans passer par la case recharge, une petite prouesse est en partie due à l’utilisation du Snapdragon X Plus de Qualcomm.

