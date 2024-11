Lecture Zen Résumer l'article

Le Black Friday fait sûrement partie des meilleures occasions pour se fabriquer une machine gaming à mettre sous le sapin, tout en économisant quelques euros. L’évènement commercial apporte son lot de remises sur bon nombre de composants intéressants, c’est pourquoi Numerama s’est penché sur le sujet pour vous faire 3 config’ de PC fixe à prix cassé, pour tous les budgets.

Notre sélection de config’ PC pour la Black Week 2024

La fin d’année est toujours rythmée par la sortie de titres AAA que l’on a attendu patiemment pendant des mois… du moins, lorsqu’ils ne sont pas repoussés, à l’image d’Ubisoft avec Assassin’s Creed Shadows. Quoi qu’il en soit, il y a de bon nombre de nouveaux jeux à découvrir sur PC en ce moment comme Silent Hill 2 Remake, Call of Duty : Black Ops 6, Dragon Age : The Veilguard ou encore S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl.

Pour ce Black Friday, on vous propose trois configurations de PC choisies méticuleusement pour vous aider à faire tourner ces dernières sorties avec des paramètres élevés en Full HD, WQHD ou même en 4K pour les plus gros budgets.

La config PC gamer Full HD (RTX 4060 Ti) :

Si vous n’êtes pas forcément en quête de la résolution optimale, alors cette première configuration est sûrement celle qu’il vous faut. Avec cette dernière, vous pourrez jouer en full HD sur toutes les dernières sorties en poussant les paramètres grâce à la RTX 4060 Ti. Le tout en conservant un framerate assez élevé, ce qui la rend particulièrement adaptée aux FPS, Moba et à d’autres jeux compétitifs qui nécessitent une fluidité importante pour la réactivité. SI vous êtes un joueur de Valorant, Fortnite ou encore League of Legends, ce PC est fait pour vous.

Configuration RTX 4060 Ti // Source : Numerama

Cette configuration d’entrée de gamme est disponible aujourd’hui à 973 € pour le Black Friday au lieu de 1 198 € habituellement.

La config pour du WQHD (RTX 4070 Super)

Le 1080p n’est cependant plus la référence. Pour apprécier bon nombre de jeux contemplatifs dans les moindres détails, notamment les dernières pépites qui sortent sous le moteur Unreal Engine 5, une configuration taillée pour du WQHD (2560×1440) est plutôt appréciable – d’autant plus que l’écart de prix n’est pas extraordinaire. Bonne nouvelle, ce type de configuration n’est plus forcément réservé au très haut de gamme et un PC sous les 1 500 € peut très bien faire l’affaire, surtout pendant le Black Friday.

Configuration RTX 4070 // Source : Numerama

La configuration est disponible à 1 518 € au lieu de 1 693 € habituellement.

La meilleure option pour du 4K (RTX 4080 Super)

Pour les plus pointilleux et ceux qui veulent gouter à la 4K, on a aussi de quoi faire pour ce Black Friday. Cette configuration tourne autour d’une RTX 4080 Super de 16 Go et épaulée par un Ryzen 7 9700X, donc autant dire qu’on part sur une machine de guerre. Pour faire tourner le tout, une alimentation de 850W et 32 Go de RAM seront évidemment les bienvenues.

Configuration 4080 Super // Source : Numerama

Cette machine de guerre est disponible à 2058,98 € au lieu de 2304,81 € habituellement.

