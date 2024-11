Lecture Zen Résumer l'article

Depuis quelques semaines, Amazon est aussi entrée dans la danse du Black November en alignant ses offres sur le reste des enseignes. Après ce mois d’avant-première Black Friday, le géant intensifie ses offres dès aujourd’hui avec le lancement officiel de sa Black Friday Week. Voici les meilleures offres que vous pouvez trouver sur la célèbre marketplace.

Notre sélection des meilleures offres Black du Black Friday sur Amazon

Black Friday : les meilleures offres chez Amazon

Tout au long du mois de novembre et jusqu’au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous les remplaçons par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations.

Smartphone Google Pixel 9 Pro

Sortis cette année, les derniers Pixel de Google ont tout des meilleurs flagships de la concurrence, à commencer par le prix. En effet, la version Pro destinée à rivaliser avec les iPhone 16 Pro ou encore les S24 Ultra, ont été proposées à un prix de lancement supérieur à 1000 €. Le Black Friday est donc le moment parfait pour économiser sur cette récente sortie.

Ce modèle haut de gamme affiche un design renouvelé avec un aspect un peu plus premium que les anciennes générations. Ses performances sont solides grâce à la puce Tensor G4 et ses 16 Go de RAM. Il est très bon en photo, grâce à son triple capteur de 50 + 48 + 48 Mpx et un capteur frontal de 42 Mpx. L’écran OLED de 6,3 pouces offre une définition impeccable, bien qu’il soit un peu petit pour un modèle « Pro » – par rapport aux années précédentes. Côté autonomie, le Pixel 9 Pro tient aisément plus d’une journée.

Google Pixel 9 Pro // Source : Numerama

Que vaut le Google Pixel 9 Pro :

Design léché

Fonctions AI Gemini (certaines ne sont pas disponibles en France cependant)

Prend de très bons clichés

Casque Sonos Ace

Le tout premier casque de Sonos est actuellement à 399 € sur Amazon, soit une remise de 100 € sur son prix d’origine. Côté audio, le Ace assure : les basses sont bien équilibrées, les détails sonores sont au rendez-vous, et la réduction de bruit est franchement réussie, même pour un premier essai. Si vous avez déjà une barre Sonos Arc, c’est encore mieux, puisque vous pouvez récupérer le son directement sur le casque.

En plus d’être joli et bien construit, le Sonos Ace est confortable, même pour les longues sessions. Attention cependant : le cuir synthétique a tendance à marquer la sueur, et il n’est pas idéal pour faire du sport

Sonos Ace // Source : Numerama

Ce qu’il faut retenir sur le Sonos Ace :

Design et qualité de fabrication

Un son impeccable et une réduction de bruit qui rivalise avec les meilleurs

Un design sobre et efficace

Manette PlayStation 5 DualSense

La manette DualSense de Sony est affichée à 52 € sur Amazon, au lieu de 69 €. Lancée avec la PlayStation 5, la DualSense a marqué un tournant dans l’immersion en jeu par rapport à la DualShock. Exit les vibrations classiques : le retour haptique apporte des sensations plus précises, comme ressentir une surface glissante ou un choc, tandis que les gâchettes adaptatives ajustent leur résistance selon l’action en jeu (tirer à l’arc ou accélérer en voiture, par exemple).

Compatible PS5 et PC grâce au port USB-C // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre :

Retour haptique et gâchettes adaptatives

Compatible PS5 et PC grâce au port USB-C

AUotnomie un peu faible (12h)

Écouteurs sans-fil AirPods Pro 2

Cela faisait longtemps qu’une promotion intéressante n’était pas apparue sur les meilleurs écouteurs sans fil d’Apple. En ce moment, ils sont affichés à 235 € sur Amazon, à condition de cocher le code depuis la page produit. Que dire sur ce modèle, si ce n’est que, depuis leur sortie en 2022, ils dominent véritablement le marché des intra-auriculaires avec réduction de bruit. Que ce soit pour les transports, les activités sportives ou le travail, ils sont à la hauteur. L’autonomie est de 6 heures et le boitier embarque 30h supplémentaires.

AirPods Pro 2 // Source : Numerama

Les points à retenir sur les AirPods Pro 2 :

Réduction de bruit active très performante

Sonorité toujours aussi agréable

Ils s’oublient rapidement, ce qui en dit long sur leur confort

Roborock S8 MaxV Ultra

Le Roborock S8 MaxV Ultra est l’un des meilleurs robots aspirateurs-laveurs du marché, et son prix n’a jamais été aussi peu cher que pendant la Black Week. Il se trouve en ce moment à 1 099 € sur Amazon.

Si le budget nn’est pas un frein pour vous dispenser d’une bonne partie du ménage, alors vous avez ici ce qu’il se fait de mieux côté aspirateur robot. Sa grosse puissance d’aspiration (10 000 Pa), son ystème de nettoyage efficace grâce à une serpillère chauffante et son autonomie grâce à la station sont les points qui caractérisent cet appareil haut de gamme. Petit plus : vous pouvez le guider à la voix directement, car il est compatible avec Google Home et Amazon Alexa.

Roborock S8 MaxV Ultra // Source : Numerama

Les points à retenir sur le Roborock S8 MaxV Ultra :

Grosse puissance d’aspiration

Serpillère efficace pour un aspirateur robot

Complètement autonome avec sa station de recharge

Liseuse Kindle PaperWhite Signature Edition

La Kindle Paperwhite Signature Edition (16Go de stockage) est en ce moment à 154 € au lieu de 179 € sur Amazon. Sorti en 2024, ce modèle est la dernière Kindle en date. Cette 12ᵉ génération affiche un écran de 7 pouces sur lequel vous pouvez stocker des milliers de bouquins pour les lire partout sans connexion.

Kindle PaperWhite (12ème generation) // Source : Numerama

Les points à retenir sur la Kindle PaperWhite Signature Edition :

Recharge sans fil

12 semaines d’autonomie annoncées

Écran antireflet de 300 ppp

Serrure connectée Aqara U200

Lancée en juillet 2024, la serrure connectée Aqara U200 se trouve déjà en promotion sur Amazon à 199 € au lieu de 269 €. Cette serrure intelligente est la première en France à être compatible avec la clé de domicile Apple, une technologie permettant de déverrouiller votre porte avec un iPhone ou une Apple Watch via la puce NFC. En bref, il suffit de passer son appareil sur la serrure, et hop, la porte s’ouvre. Elle prend aussi en charge une large gamme d’écosystèmes domotiques (Matter, Google Home, Alexa, Apple HomeKit) et propose d’autres options comme le déverrouillage par empreinte digitale ou code PIN.

Si vous hésitez, Numerama l’a testé pendant 1 mois. Voici notre test et verdict final sur la serrure Aqara U200.

Serrure connectée Aqara U200 // Source : Numerama

Les points à retenir sur la Serrure connectée Aqara U200 :

Fonctionne avec Matter, Apple HomeKit, Google Home et Alexa

Compatible NFC avec iPhone/Apple Watch

Installation parfois complexe sur certaines portes

MacBook Air M3 15″ 256 Go

Le MacBook M3 fait partie des meilleurs choix dans la gamme des laptops Apple, et pour cause : il s’agit du MacBook Air le plus puissant. La version 15 pouces est en ce moment en promotion à 1 349 € sur Amazon. Difficile de faire mieux, enfin si, le stockage de 256 Go reste assez léger pour toute la durée de vie de l’appareil selon nous — l’ajout d’un SSD va généralement de paire. Cela tombe bien, le SSD externe Crucial X9 1To est en promotion à 87 €, de quoi être large.

MacBook Air M3 15″ // Source : Numerama

Les forces du MacBook Air M3 :

Grand format de 15″

Puce M3 très puissante pour de la bureautique et des tâches plus poussées

Un design toujours aussi épuré

Carte graphique Gigabyte RTX 4070

Au vu du prix des autres modèles de la gamme, la 4070 présente aujourd’hui un excellent rapport qualité-prix, et encore plus pendant cette Black Friday Week d’Amazon. Difficile de parler de cette carte graphique en particulier puisque ses performances dépendent aussi du reste de votre configuration. Gigabyte est une bonne marque et ses cartes sont génialement les plus accessibles, sans pour autant nuire aux performances et à la fiabilité du composant. Cette 4070, bien accompagnée, pourra vous aider à faire tourner les jeux récents en 2K sans problème.

RTX 4070 Gigabyte // Source : Numerama

Que vaut la RTX 4070 de Gigabyte :

Très bon GPU du milieu de gamme pour du jeu en 1440p

Ray-tracing et DLSS 3.0

Sa taille compacte avec 2 ventilateurs épargne la carte mère

Écouteurs sans-fil Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4

Cette quatrième version des écouteurs sans fil Sennheiser fait partie du haut du panier des modèles true wireless. La réduction de bruit active est performante et concurrence même les AirPods Pro 2 ou encore les WF-1000XM5 de Sony. Niveau sonore, la puce audio Qualcomm S5 Sound Gen 2 propose un son chaleureux et doux. Voir le test des Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 de nos confrères de Frandroid.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 // Source : Numerama

Que valent ces Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 ?

Très bonne réduction de bruit active (ANC)

Le confort est bien présent, même pour les longues sessions d’écoute

L’application Sennheiser Samrt Control est un vrai plus pour personnaliser le son selon vos goûts

SSD NVMe Samsung 990 PRO avec dissipateur

Le Samsung 990 Pro est une très bonne option à la fois pour les PC, mais aussi pour les PS5, qui manquent clairement d’espace de stockage. Ce modèle de 1To, propose des débits jusqu’à 7 450 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture – autant dire qu’il peut donner un sacré coup de boost à votre machine se elle tourne encore sur un disque dur HDD. Le SSD est fourni directement avec son dissipateur pour éviter la surchauffe, ce qui est bien pratique pour une utilisation sur PS5. Comparez le Samsung 990 Pro à d’autres modèles dans notre guide des meilleurs SSD pour PS5.

SSD NVMe Samsung 990 PRO // Source : Numerama

Ce qu’il faut savoir sur le SSD NVMe Samsung 990 PRO :

Modèle avec dissipateur

Très bon débits

1To de stockage

Moniteur MSI MAG 271QPX 360Hz

Avec sa dalle 27″ WQHD QD-OLED (2560×1440), ce moniteur de PC MSI est destiné à ceux qui ont la machine pour faire tourner les jeux avec beaucoup, beaucoup de FPS. Enfin, si vous voulez profiter au maximum de la fluidité des 360Hz de rafraîchissement natif. En bref, il s’agit ici d’un excellent moniteur pour le gaming qu’il s’agisse de jeux AAA, mais aussi de FPS ou MOBA plus compétitifs. Avec 300 € en moins sur la facture, il est quasiment imbattable.

MSI MAG 271QPX 360Hz // Source : Numerama

Les forces de ce moniteur MSI :

Ses 360Hz évidemment, à condition d’avoir une bonne configuration

Une dalle QD-OLED très contrasté avec de belles couleurs

27″ la taille parfaite pour les jeux nerveux

Enceinte Sonos Era 300

Comparée à des enceintes comme la HomePod 2 d’Apple ou la Devialet Mania, la Era 300 se distingue par sa puissance et sa scène sonore hyper-vaste. Son design qui a première vue peut sembler bizarre est en fait là pour une bonne raison. Sa forme de sablier optimise la diffusion du son dans toutes les directions. Côté connectivité, elle est très complète : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, AirPlay 2 pour les utilisateurs d’iPhone, et Alexa intégrée pour le contrôle vocal.

Sonos Era 300 // Source : Numerama

Les points à retenir sur la Sonos 300 :

Son 3D bien abouti grâce à ses 6 haut-parleurs (4 tweeters et 2 woofers)

L’application Sonos est un vrai plus

Un design très épuré

La Xbox Series S avec 3 mois de Game Pass Ultimate

Entrée de gamme chez les consoles Microsoft, la Xbox Series S ne possède pas de lecteur de disque, ce qui la différencie de la X (sa grande sœur). Pour autant, à 249 € elle permet de jouer à tous les derniers titres AAA (accès aux dernières sorties comme Black Ops 6, Stalker 2 ou encore Indiana Jones) et vous avez à faire puisqu’il s’agit ici d’un pack avec un abonnement de 3 mois de Game Pass Ultimate.

Xbox Series S // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre Xbox Series S :

3 mois de Game Pass Ultimate inclus

Édition numérique avec 512 Go extensible

Console next-gen la moins chère du marché

