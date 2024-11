Lecture Zen Résumer l'article

Inspiration, plagiat ou coïncidence ? Impossible de le déterminer, mais ce qui est sûr, c’est que l’assistant Xiao Ai de Xiaomi et toutes les fonctions associées ressemblent à Apple Intelligence.

Le mois dernier, Xiaomi dévoilait HyperOS 2, mise à jour de sa surcouche Android. La tendance était évidemment à l’intelligence artificielle avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Mais la principale, c’est Super Xiao Ai, un assistant d’IA dont les premiers tests ont démarré, sur les Xiaomi 14 et Xiaomi 15. De quoi s’apercevoir de certaines similitudes avec Apple Intelligence.

Un assistant d’IA à la sauce Xiaomi

« Super Xiao Ai » ou « Xiao Ai » est un assistant d’IA présent partout dans le système d’exploitation qui vise à relier tous les appareils Xiaomi d’un utilisateur : smartphone, tablette, objets connectés. Comme on l’apprend auprès de XiaomiTime, c’est avant tout un assistant vocal qu’on peut « invoquer » en disant « Xiao Ai ». Il peut cibler les notifications pour mettre en avant celles qui sont importantes et/ou urgentes.

Le logo de XiaoAI // Source : XiaomiTime

Ce qui intéresse surtout, ce sont les fonctionnalités dites « d’intelligence artificielle générative ». Quelques captures d’écran sur les réseaux sociaux nous éclairent. On pourra à terme rédiger une note, pour planifier un voyage, rédiger un discours ou créer une routine sportive. Il sera également possible de rédiger des mails et autres messages, les allonger, les réécrire de manière plus professionnelle ou moins formelle.

Xiao AI permet de faire rédiger des notes // Source : System Setting via X

Si HyperOS 2 est sorti sur les Xiaomi 15, Xiao Ai n’est pas disponible. Pour l’instant, le constructeur a lancé une phase de test bêta en interne auprès de certains utilisateurs sélectionnés. L’assistant IA sera officiellement lancé en décembre prochain : on ignore s’il sera disponible sur le marché français.

Ça ressemble beaucoup à Apple Intelligence tout ça

Ce qui a surtout étonné nombre d’internautes sur X, c’est que ce « Super Xiao Ai » a de fortes ressemblances avec Apple Intelligence. Sur les fonctionnalités bien sûr (avec les possibilités de réécrire des messages), mais aussi sur l’interface. Que ce soit la forme des zones de texte ou l’emplacement du logo, la ressemblance avec Apple Intelligence se voit.

L’interface de Xiao AI ressemble beaucoup à Apple Intelligence // Source : System Settings via X

L’absence d’Apple Intelligence en Chine offre à Xiaomi la place de déployer son propre ensemble de fonctionnalités d’IA. Ce n’est pas la première fois que Xiaomi se fait « épingler » pour ses « inspirations » d’Apple : HyperOS (anciennement MIUI) a un centre de contrôle qui ressemble peu ou prou à celui d’iOS.

