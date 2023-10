Lancée en 2010 et souvent moquée pour sa ressemblance avec iOS d’Apple, MIUI est une version d’Android personnalisée par Xiaomi pour ses smartphones. La marque chinoise, qui continue sa montée en puissance, veut s’en émanciper avec une nouvelle interface remise au goût du jour.

MIUI, c’est terminé. La surcouche de Xiaomi, une des plus connues de l’univers Android, va disparaître avec le futur smartphone Xiaomi 14.

En 2024, la marque chinoise compte mettre à jour ses smartphones récents vers HyperOS, une nouvelle surcouche toujours basée sur Android, mais dont le changement de nom initie un nouveau départ. Xiaomi n’a rien dévoilé sur HyperOS pour l’instant, même s’il se murmurait depuis plusieurs semaines que Xiaomi souhaitait s’émanciper de sa « ressemblance » avec Apple.

Lei Jun, l’emblématique patron de Xiaomi, a annoncé en personne le changement de nom. // Source : X

Xiaomi prépare l’après-smartphone

HyperOS introduira-t-il un nouveau design ? Abandonnera-t-il certaines fonctionnalités pour les remplacer par d’autres ? Transformera-t-il complètement l’expérience sur les smartphones Xiaomi actuels ? C’est difficile à dire. Xiaomi pourrait aussi très bien rester dans la conformité avec une interface très semblable, tout en préparant des changements sur le long terme.

La seule chose qui est certaine, c’est que Xiaomi n’abandonne pas le nom MIUI pour rien. La surcouche, longtemps très apprécié des fans de bidouille (au lancement, MIUI était un fork d’Android qui proposait des fonctions absentes dans l’OS de Google), séduit aujourd’hui moins qu’auparavant. La faute à un marché plus mature, qui s’intéresse moins à cet aspect des smartphones.

MIUI a aussi souvent été critiqué pour sa ressemblance avec iOS, chose que Xiaomi a toujours assumé. Il y a quelques mois, Xiaomi abandonnait d’ailleurs les noms en « Mi quelque chose » pour des « Xiaomi quelque chose » plus universels, afin de s’éloigner du « i Quelque chose » d’Apple.

L’interface MIUI sur un smartphone Xiaomi Redmi Note 11. Cet appareil pourrait être mis à jour vers HyperOS dans le futur. // Source : Numerama

À l’image de Huawei qui, avec son HarmonyOS, dit avoir bâti un système d’exploitation multi-plateformes, Xiaomi voit sans doute en son HyperOS un moyen de diversifier son portfolio. Il y a la maison connectée, sur laquelle Xiaomi est déjà présent, mais aussi la voiture électrique, sur laquelle Xiaomi compte arriver. HyperOS est un nom plus universel, qui lui permettra de plus facilement être identifié dans le futur.

Bien sûr, un changement de nom veut tout et rien dire. In fine, HyperOS sera, du moins sur les smartphones toujours une surcouche d’Android. Le fait d’appeler HyperOS le système d’exploitation de sa voiture ne veut pas dire que cette dernière utilisera le même système d’exploitation. Toujours est-il que, pour devenir un acteur global, Xiaomi sait qu’il doit s’émanciper de son image de constructeur de smartphones et de trottinettes abordables.

Sur X, des représentants de Xiaomi ont confirmé que l’Europe sera aussi concernée par HyperOS. Huawei, pour des raisons géopolitiques, n’a pas lancé HarmonyOS ailleurs qu’en Chine. HyperOS est présenté comme un OS avec une « architecture réécrite » et sera déployé sur d’anciens appareils, même si la liste n’a pas encore été communiquée. Un bon moyen de faire monter l’attente avant l’annonce du Xiaomi 14.

