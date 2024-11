Vous les attendiez, elles sont enfin là. XGIMI vient de dévoiler les offres promotionnelles du Black Friday qui font baisser le prix de ses vidéoprojecteurs, des plus nomades aux plus premium.

Les vidéoprojecteurs ont la cote. Bien plus discrets que le téléviseur — cet hideux rectangle noir — mais capables d’afficher une image plus grande, ils ont grandement évolué ces dernières années. Et c’est en partie grâce à XGIMI, un des initiateurs de la tendance des vidéoprojecteurs connectés et faciles à installer.

L’autre avantage des vidéoprojecteurs XGIMI, c’est leur prix. Surtout en période de Black Friday. Vous pouvez ainsi trouver :

XGIMI MoGo 3 Pro : le cinéma dans la (grande) poche

À peine plus grand qu’une gourde, mais capable de projeter une image de 40 à 200 pouces, le XGIMI MoGo 3 Pro est le vidéoprojecteur portable de référence. D’abord, parce qu’il est très à l’aise dans une configuration sédentaire, avec son interface Google TV et son image Full HD.

Le MoGo 3 Pro // Source : XGIMI

Surtout, le XGIMI MoGo 3 Pro, grâce à la batterie intégrée à son pied (vendu séparément) et ses enceintes Harman Kardon intégrées, peut facilement être emporté dans une autre pièce de la maison, dans le jardin, voire en vacances. XGIMI a par ailleurs développé des technologies d’ajustement automatique de l’image — l’ISA — pour faciliter l’installation. Vous n’avez qu’à le poser devant un mur et à lancer les réglages automatiques pour commencer à en profiter.

Lancé il y a quelques semaines, le XGIMI MoGo 3 Pro ne profite pas encore d’une remise pour le Black Friday, mais il est livré gratuitement avec son filtre optique créatif (valeur de 49 euros) pour créer des ambiances lumineuses. Son prix est de 499 euros.

Notez que son prédécesseur, le XGIMI MoGo 2 Pro, profite d’une remise et passe à 369 euros sur la boutique Amazon du constructeur.

XGIMI Elfin Flip : le vidéoprojecteur qui se glisse dans la bibliothèque

Le Elfin Flip, c’est l’autre vidéoprojecteur nomade et portable de XGIMI. Replié dans sa balancelle, vous peinerez même à le distinguer d’un livre dans une bibliothèque. C’est cette conception qui permet au Elfin Flip d’être déplacé dans la maison pour projeter une image sur n’importe quelle surface plane, même votre plafond.

Le Elfin Flip // Source : XGIMI

Vidéoprojecteur XGIMI oblige, on retrouve les caractéristiques qui font l’identité de la marque, comme le réglage automatique de l’image (encore le fameux ISA) ou l’interface connectée avec les meilleures applications de streaming.

Pour le Black Friday, c’est une remise immédiate de 100 euros qui attend le XGIMI Elfin Flip. Son prix passe alors de 399 euros à 299 euros seulement.

XGIMI HORIZON Ultra : le vidéoprojecteur qui rime avec cinéma

Cinéphile, vous recherchez d’abord un vidéoprojecteur performant qui ne fait pas de compromis sur la qualité d’image ? C’est justement ce que privilégie le XGIMI HORIZON Ultra. Définition 4K, compatibilité Dolby Vision et HDR10, luminosité maximale de 2300 lumens ISO… Le vidéoprojecteur Ultra de XGIMI porte bien son nom.

Le HORIZON Ultra // Source : XGIMI

Appareil haut de gamme oblige, il bénéficie également d’un zoom optique qui, contrairement au zoom numérique, permet d’ajuster la taille de l’image sans traitement logiciel. De cette façon, la qualité de l’image est toujours optimale. Ses différents capteurs lui permettent enfin d’ajuster les couleurs et la luminosité en fonction de la lumière ambiante pour profiter de ses films toujours dans les meilleures conditions.

D’ordinaire affiché à 1 899 euros, le XGIMI HORIZON Ultra profite d’une belle remise de 350 euros pour le Black Friday. Son prix tombe ainsi à 1 549 euros pour les abonnés Prime. Une belle affaire pour un projecteur capable d’apporter un peu de cinéma dans votre salon, le bruit des autres spectateurs en moins.

Il y a encore d’autres bonnes affaires XGIMI pour le Black Friday

En quelques années, le catalogue de vidéoprojecteurs XGIMI s’est vite étoffé. Parmi toutes les références du constructeur, on en retrouve neuf en promotion pour le Black Friday.

C’est le cas du XGIMI Halo+ à 549 euros, ou encore le XGIMI HORIZON à 699 euros. Le plus simple reste de parcourir la boutique officielle de XGIMI sur Amazon pour ne rater aucun bon plan.