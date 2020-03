Dyson ajoute un nouveau produit à sa gamme beauté très onéreuse. Il s'agit d'un fer à lisser, dont la température maîtrisée et les plaques flexibles abîmeraient moins les cheveux.

Ce mardi 10 mars, Dyson avait convié la presse à suivre une courte conférence vidéo pour présenter son nouveau produit inscrit dans sa gamme beauté. Après le sèche-cheveux et le styler, tous deux très onéreux malgré des qualités évidentes, l’entreprise a annoncé un fer à lisser baptisé Corrale.

À cause de la chaleur extrême qu’ils produisent, les fers à lisser finissent par abîmer les cheveux (sans compter le risque de se brûler en les utilisant). La version premium imaginée par Dyson s’appuie sur des plaques flexibles et une température mieux contrôlée pour réduire les dégâts. La philosophie est la même que le sèche-cheveux Supersonic, qui contrôle la chaleur (en la mesurant en temps réel) et s’appuie sur un moteur numérique pour un séchage rapide et puissant.

Le secret du fer à lisser Dyson ? Des plaques flexibles

Faut-il faire confiance à Dyson ? J’utilise un sèche-cheveux Dyson depuis plusieurs années et je peux affirmer une chose : le séchage, en plus d’être moins bruyant et plus rapide, est beaucoup plus agréable. L’air est moins agressif et les cheveux gagnent en brillance. Des coiffeurs nous ont confirmé l’excellence du produit : pour eux, son seul défaut est une relative fragilité. Il n’y a pas tromperie sur la marchandise, même si le prix est excessif.

On serait tenté de croire qu’un fer à lisser doit obligatoirement enfermer les cheveux entre deux plaques dures très chaudes (c’est le principe du fer à repasser). Mais Dyson a réfléchi à autre chose et son Corrale opte pour des plaques… flexibles. Sa technologie permet d’épouser la courbe des cheveux pour mieux les rassembler, tout en assurant la tension qu’il faut pour pouvoir les lisser. Dyson explique que cette astuce permettrait d’utiliser moins de chaleur, avec 50 % de dégâts en moins. L’appareil peut être réglé sur trois températures : 165, 185 et 210 degrés.

Outre ce choix de design, Dyson a installé une batterie dans son Corrale, promettant une autonomie de 30 minutes et des performances préservées (produire de la chaleur demande beaucoup d’énergie). Comme un lissage réclame parfois du temps, vous pourrez le brancher pour continuer à l’utiliser sans problème. Normalement, le Corrale est conçu pour minimiser le nombre de passages sur chaque mèche.

Bien évidemment, le Corrale coûte très cher. Dyson ose commercialiser un fer à lisser à 499 euros quand le haut de gamme du spécialiste GHD est vendu sous la barre des 300 euros. Notez que le styler Airwrap, proposé au même prix dans son édition Complete, peut également lisser les cheveux (mais avec une brosse).

