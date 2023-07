Après plusieurs semaines de test du Dyson Gen5 Detect Absolute, le nouvel aspirateur de la marque anglaise à 999 euros, Numerama a eu l’idée de le confronter à une copie d’entrée de gamme, comme il en existe des centaines en ligne. Voici notre verdict en vidéo.

Un aspirateur à 1 000 euros, est-ce complètement disproportionné ? En mai, Dyson a lancé un nouvel aspirateur haut de gamme, qu’il a appelé Gen5 Detect Absolute. Le dernier-né du roi de l’électroménager se veut à la frontière entre la maison et les nouvelles technologies, avec un tas d’innovations intéressantes, à commencer par un système de mesure des particules aspirées ou une lumière verte toujours plus grande pour améliorer l’expérience de nettoyage.

Comment savoir si un aspirateur surclasse vraiment la concurrence ? Nous avons eu l’idée de le confronter, dans notre vidéo, à ce qu’il se fait de moins cher, afin d’avoir une idée du confort apporté par ce tarif ultra élevé de Dyson. Nous avons sélectionné au hasard un aspirateur de la marque Venga, qui nous a coûté 53,99 euros sur Amazon (son prix varie régulièrement, il était au-dessus des 70 euros au moment de la sortie de notre vidéo). À ce prix, Venga tente de concurrencer Dyson avec un clone, évidemment bien moins fini.

L’aspirateur Dyson offre un vrai luxe, mais n’est pas parfait

Sans aucune surprise, le Dyson Gen5 Detect Absolute est un bien meilleur objet. L’inverse aurait été étonnant, ce type de comparaison revient à opposer une Porsche à une Twingo. L’aspirateur de Dyson offre une qualité de finition nettement supérieure, vient avec beaucoup plus d’accessoires, est plus puissant (c’est le plus puissant du monde dans sa catégorie), fait moins de bruit, dispose d’outils technologiques parfois intéressants, parfois dispensables (le mode auto est génial, l’écran assez anecdotique) et donne vraiment l’impression d’appartenir à la catégorie du haut de gamme. C’est déjà une bonne nouvelle pour le constructeur anglais, qui surclasse vraiment son concurrent.

Cependant, ce que nous avons remarqué dans notre test interroge sur la pertinence du prix choisi par Dyson. Sur certains aspects, comme la prise en main, l’aspirateur à 50 euros s’en sort mieux. La faute à une très lourde batterie sur le Dyson Gen5 Detect Absolute, qui le rend très difficile à manipuler en l’air pendant plusieurs minutes. L’aspirateur de Dyson n’est aussi pas facile à manier sous un lit ou sous un canapé, alors que son rival d’entrée de gamme s’en sort dans tous les sens… À 999 euros, Dyson peut-il se permettre ces fautes tactiques ?

Le constat de notre vidéo est le suivant : un aspirateur à 50 euros offre un bien meilleur rapport qualité-prix qu’un aspirateur à 999 euros, de très loin. Le Venga n’est pas parfait, mais il suffit pour aspirer une pièce de temps en temps. À 999 euros, le Dyson Gen5 Detect Absolute se destine aux personnes qui veulent se faire plaisir, en misant sur le luxe plutôt que la raison. Dyson en vendra sûrement des milliers, mais l’écart n’est pas suffisant pour que l’on conseille au grand public d’économiser des mois pour s’offrir la dernière merveille technologique de l’Anglais. En revanche, si vous en avez les moyens, vous pouvez foncer (ou attendre des promotions, ce qui arrive très souvent chez Dyson).

