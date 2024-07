Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Plus compact qu’une tour, mais aussi moins cher, les mini PC sont un excellent compromis pour une bonne configuration à moindre coût. Pendant ces soldes d’été, ce modèle de Mini Forum avec un CPU AMD Ryzen 9 6900HX est en promotion à moins de 300 €.

C’est quoi, la promotion sur ce mini PC ?

Le mini PC UM690S de Mini Forum avec un CPU AMD Ryzen 9 6900HX est normalement venu 399 €. Durant les soldes, il est proposé au prix de 299 € sur Amazon. Il est vendu sans RAM et sans disque dur, nous vous recommandons de l’associer avec 16 Go en DDR5 (SODIMM) et un SSD SATA de 2 To actuellement en promotion pour y installer Windows 11 ou une distribution de Linux compatible AMD64 de manière confortable.

C’est quoi, ce mini PC ?

Comme leur nom l’indique, les mini PC possèdent un design optimisé pour prendre le moins de place possible. Avec des dimensions de 128 × 126.6 × 46.5 mm pour un poids de 449 g, le UM690S trouvera sa place facilement à peu près partout sur votre bureau. Son design en forme de pavé n’est pas spécialement élégant, mais l’ensemble est épuré et sa petite taille en fait un matériel discret. Le UM690S allie esthétique et pratique, une combinaison idéale si vous souhaitez un bureau peu encombré et plus feng shui.

Le mini PC est stable grâce à quatre petits pieds antidérapants et d’excellentes finitions. Les boutons et les connectiques sont bien intégrés, le tout dans un boitier robuste. Au rang des connectiques justement, vous trouverez deux ports HDMI, un port USB4 Type-C, un port USB 3.2 Type-C et 4 ports USB 3.2 Type-A, ainsi qu’un port RJ45 2,5 Gigabit. Sur la face avant, Mini Forum à la bonne idée d’inclure une prise combo jack de 3,5 mm pour brancher un casque.

Le mini PC UM690S trouve aisément sa place sur un bureau // Source : Mini Forum

Est-ce que ce mini PC vaut le coup pour les soldes ?

Moins de 300 € pour une petite machine fiable et performante, c’est une très bonne affaire. Le UM690S est équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 6900HX à 8 cœurs et 16 threads, pouvant atteindre jusqu’à 4,9 GHz d’après le fabricant. Il offre une vitesse de réponse rapide et des performances suffisantes pour travailler sur des projets photo ou vidéo, ou pour faire tourner des jeux vidéo léger dans de bonnes conditions. La partie graphique intégrée Radeon 680M ne permet toutefois pas de pousser les graphismes et les performances à fond simultanément.

L’UM690S prend en charge la RAM DDR5 double canal jusqu’à 64 Go, et un SSD M.2 PCIe 4.0 et/ou un stockage SATA de 2,5 pouces. Vendu sans RAM et sans stockage, nous vous recommandons de l’associer avec 16 Go en DDR5 (SODIMM) et un SSD SATA de 2 To actuellement en promotion. Son refroidissement est opéré par un ventilateur qui aspire l’air frais de l’extérieur tandis que deux ventilateurs supplémentaires en bas du boîtier se chargent d’expulser l’air chaud.

Fourni sans OS, il est possible d’y installer Windows 11 ou n’importe quelle distribution Linux compatible AMD64.

