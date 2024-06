Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avoir une petite enceinte portable sur soi est toujours une bonne idée pour écouter ses podcasts sous la douche, ou pour ambiancer ses soirées, dans le respect de ses voisins bien sûr. Ce modèle de Xiaomi est actuellement à moitié prix.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte portable ?

La Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker est normalement vendue 49,99 €. Elle est en ce moment disponible sur le site du fabricant au prix de 24,99 €.

C’est quoi, cette enceinte portable de Xiaomi ?

L’enceinte portable Mi Portable Bluetooth Speaker est un modèle plutôt compact de forme rectangulaire, qui possède des dimensions de 213 × 74 × 74 mm pour un poids de 185 g. Sa forme n’est pas spécialement jolie, mais les bords arrondis et les revêtements de maille acoustique et de silicone adoucissent heureusement son style. Ses matériaux robustes lui permettent de résister à quelques chocs et chutes. Elle est aussi certifiée IPX7 et résiste à la pluie, aux éclaboussures et à une courte immersion dans l’eau.

Sur la face avant, vous trouverez plusieurs boutons bien intégrés, pour allumer l’enceinte, changer le volume ou la piste, ou pour jumeler l’enceinte avec une autre. Vous pourrez aussi relier un casque audio via la prise jack 3.5 mm. Un micro est aussi présent dans l’enceinte, et vous permet de passer des appels en mains libres. La fonction est pratique, mais le micro n’est malheureusement pas d’une grande qualité.

L’enceinte est étanche // Source : Xiaomi

Est-ce que cette enceinte portable JBL vaut le coup à ce prix ?

La Mi Portable Bluetooth de Xiaomi est un bon modèle pour ce prix. C’est aussi le juste prix compte tenu de ses performances. Si vous poussez le volume à fond, l’audio perd inévitablement en détail et le rendu ne sera pas flatteur. Toutefois, à volume raisonnable et dans de bonnes conditions, l’enceinte de Xiaomi propose un son équilibré et fait son travail.

Enfin, son autonomie est de 13 heures, si le volume n’est pas poussé à fond.

