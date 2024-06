Lecture Zen Résumer l'article

Ilya Sutskever, co-fondateur et ex-scientifique en chef d’OpenAI, lance Safe Surperintelligence Inc (SSI). Son objectif est de revenir à la mission originelle du créateur de ChatGPT, à savoir fabriquer une intelligence artificielle puissante et fiable.

Après neuf ans chez OpenAI, Ilya Sutskever s’apprête-t-il à devenir le principal concurrent du créateur de ChatGPT ?

Jusqu’en mai 2024, Ilya Sutskever était le scientifique en chef d’OpenAI. Parti sur fond de désaccord avec la direction (il avait notamment participé au coup contre Sam Altman, avant d’indiquer le regretter), Ilya Sutskever semble penser que la trajectoire commerciale prise par son ancienne équipe n’est pas la bonne. Il a démissionné pour mener un « projet personnel » qui vient tout juste d’être dévoilé.

Ilya Sutskever lance une nouvelle startup de l’IA. // Source : X

Superintelligence, un projet plus modeste pour maîtriser l’IA

« La superintelligence est à portée de main. Construire une superintelligence sûre (SSI) est le défi technique le plus important de notre époque », peut-on lire sur le site de la startup, basée à Palo Alto (Californie) et à Tel Aviv (Israël). L’existence de l’entreprise a été officialisée le 19 juin.

Ce qu’Ilya Sutskever semble qualifier de « superintelligence » est probablement l’intelligence artificielle générale, ou AGI, comme le reste de l’industrie l’appelle. La startup indique que sa seule mission est de bâtir une superintelligence, ce qui semble l’éloigner d’objectifs commerciaux similaires à ceux de ChatGPT ou de Dall-E.

Le site de SSI, simplement construit en HTML, sans aucune image, est à l’opposé du reste de l’industrie. // Source : SSI

« Notre objectif unique signifie qu’il n’y a pas de distraction due aux frais de gestion ou aux cycles des produits, et notre modèle d’entreprise signifie que la sûreté, la sécurité et le progrès sont tous à l’abri des pressions commerciales à court terme », ajoute également Ilya Sutskever, dans ce qui ressemble en tous points à un tacle à destination d’OpenAI.

L’ex-chef scientifique de Sam Altman avait-il l’impression de ne plus pouvoir travailler sur sa mission principale à cause du développement de produits conçus pour émerveiller le monde ? Les rumeurs mentionnent l’existence de deux courants de pensée depuis plusieurs mois, la naissance de Superintelligence semble confirmer le déssacord majeur d’Ilya Sutskever avec Sam Altman. Dans les prochains mois, OpenAI pourrait d’ailleurs devenir une entreprise à but lucratif.

Quel sera le premier produit de SSI ? Au vu de la mission revendiquée par l’entreprise, tout laisse penser que Superintelligence communiquera rarement. Ilya Sutskever veut passer de la lumière à l’ombre, dans l’espoir de concevoir l’IA la plus plus efficace du marché. Arrivera-t-il à faire venir une partie de l’équipe d’OpenAI ? Voilà l’enjeu le plus important pour l’ex-allié de Sam Altman.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !