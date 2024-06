Lecture Zen Résumer l'article

Cet été, plusieurs millions de touristes visiteront la France pour les Jeux olympiques (ou pour le plaisir). Pour partager leurs photos avec leurs proches, accéder aux applications de navigation ou tout simplement s’informer, ils auront (souvent) besoin d’une carte SIM locale.

« Bienvenue en France ! Ici, profitez de votre forfait normalement et connectez-vous à Internet pour 25,98 euros le Mo. »

Ce message, des millions de touristes le reçoivent tous les ans. Les plus attentifs ont le bon réflexe (à savoir de rapidement désactiver l’itinérance mobile ou passer en mode avion), les autres ne font rien, répondent à des messages et reçoivent une facture salée de plusieurs centaines ou milliers d’euros une fois de retour chez eux. Les opérateurs français faisant de même en vacances, il n’est donc pas étonnant de voir les touristes se faire aussi avoir quand ils arrivent chez nous.

Si les prix des forfaits mobiles sont relativement abordables en France, les prix des forfaits pour les touristes sont généralement élevés (et il n’est pas possible de prendre une offre locale sans un RIB européen et une domiciliation française). À quelques semaines des Jeux olympiques de Paris, les opérateurs préparent le terrain pour gagner des centaines de milliers d’abonnés éphémères.

Orange veut alpaguer les touristes dès l’atterrissage

À l’aéroport de Roissy-CDG, le principal point d’entrée pour les touristes internationaux, Orange abordera les visiteurs dès leur arrivée sur le sol français.

Pour les Jeux olympiques, le plus grand opérateur de France compte installer 70 points de présence dans les aéroports, dans les gares et sur les sites olympiques. Rien qu’à Charles-de-Gaulle, trois points de vente seront présents. Ils y commercialiseront les forfaits Orange Holiday mis à jour spécialement pour l’occasion, avec de la 5G, peu importe la formule choisie.

L’offre mise en avant par Orange coûte 49,99 euros, soit plus de deux fois le prix des offres sans engagement les plus populaires pour le public français (un Sosh 5G coûte 20,99 euros par mois). À ce prix, Orange propose 100 Go d’Internet en Europe, des appels/SMS illimités en France, 120 minutes d’appel dans le monde et 1 000 SMS à l’étranger. Le forfait est valable 28 jours, avec la possibilité de le recharger si besoin.

Les offres d’Orange pour les Jeux olympiques. // Source : Orange

Chez les concurrents, les prix sont relativement similaires, avec un risque de moins bien capter pendant les Jeux olympiques (Orange, en tant que partenaire de l’événement, va recouvrir les sites olympiques d’antennes permanentes ou provisoires).

Bouygues Télécom, par exemple, propose son forfait « my European SIM » au tarif de 41,90 euros, avec 60 Go d’Internet et du crédit pour les appels à l’international (25 euros, plutôt que des minutes). SFR est le plus abordable avec une offre 60 Go 5G à 34,99 euros pendant 30 jours (avec 2 heures d’appel à l’étranger) et, encore plus intéressant, un forfait avec seulement 140 Go d’Internet, sans les appels à l’étranger, pour 24,99 euros. Un bon moyen d’économiser si l’on est prêt à passer par WhatsApp ou FaceTime pour les appels.

L’offre la plus populaire de Bouygues pour les touristes. // Source : Numerama

Originalité chez SFR : des forfaits sans appels internationaux, pour un usage 100 % Internet. // Source : Numerama

Chez Free, aucune offre touriste n’est officiellement proposée. Il est néanmoins possible pour un visiteur d’acheter une carte SIM à une borne pour 29,99 euros (forfait à 19,99 euros + carte SIM à 10 euros), pour bénéficier pendant un mois du même forfait que les Français. Reste à connaître l’astuce, qui nécessite tout de même d’atterrir, de passer à l’hôtel puis de se rendre dans une boutique Free. En ligne, il faut un RIB.

L’eSIM, l’arme ultime pour équiper les touristes ?

Orange, Bouygues et SFR ont un point commun : ils proposent des versions eSIM de leurs offres pour les touristes.

Cette technologie de SIM intégrée au smartphone a un avantage important : elle permet de télécharger une carte SIM sur son téléphone sans avoir à faire la queue. Une personne qui s’abonne le 15 juillet sur le site d’Orange, depuis les États-Unis, pourra arriver en France quelques jours plus tard avec son forfait déjà activé. De quoi gagner du temps à l’atterrissage, sans risque de hors forfait.

Il existe évidemment des services en ligne spécialisés dans la vente d’eSIM, mais cet article se concentre sur les offres des quatre grands opérateurs, qui devraient rafler une grande partie du marché cet été.

Orange Bouygues SFR SFR Free Internet 5G 100 Go 60 Go 60 Go 140 Go 300 Go Appels/SMS France Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Appels/SMS Étranger 120 minutes / 1000 SMS 25 euros de crédit 120 minutes / ❌ Liste des pays Free Durée 28 jours 30 jours 30 jours 30 jours 1 mois Points de vente Orange, sites olympiques, aéroports, gares, tabacs Bouygues, kiosques, tabacs, Relay SFR, kiosques, tabacs SFR, kiosques, tabacs Bornes Free eSIM en ligne ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ Prix 49,99 euros 41,90 euros 34,99 euros 24,99 euros 29,99 euros

Grâce aux Jeux olympiques, un opérateur comme Orange s’attend à réaliser un chiffre d’affaires événementiel de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le nombre d’activations devrait battre des records cet été, grâce à l’afflux massif de personnes qui auront besoin d’être connectées.

Pour rappel, l’itinérance (roaming) est gratuite dans l’Union européenne. Un Allemand, un Espagnol ou même un Anglais (la règle n’a pas changé post-Brexit) peut accéder aux réseaux français gratuitement, depuis son forfait traditionnel. En ce qui concerne les athlètes, Orange, en partenariat avec Samsung, leur fournira gratuitement une carte SIM 100 Go et un smartphone.

