[Deal du jour] La gamme The One de Philips propose de très bons téléviseurs polyvalents. Ce modèle de 55 pouces aux bonnes performances s’accompagne de la technologie Ambilight. Il est actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce TV 4K de Philips ?

Le téléviseur 55 pouces Philips The One 55PUS8848 est habituellement vendu 899,99 €. Il est en ce moment proposé sur La Fnac au prix de 699,99 €.

Et jusqu’au 16 juin 2024, pour toute nouvelle souscription ou renouvellement à la carte Fnac+ simultanément à l’achat d’un téléviseur, la carte Fnac+ est à 5,99 € pendant un an.

Vous pouvez comparer ce téléviseur à d’autres modèles, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2024.

C’est quoi, ce téléviseur de Philips ?

The One est un téléviseur qui possède un design classique aux bordures fines, qui mettent en valeur l’écran de 55 pouces. La dalle LED offre une image 4K Ultra HD d’une résolution de 3 840 × 2160 pixels. Malgré l’absence d’OLED ou de QLED, l’image est d’excellente qualité et s’accompagne des normes Dolby Vision, HDR 10 et HDR 10+. Ces dernières permettent de bons contrastes et des noirs vraiment noirs, ainsi qu’une colorimétrie optimisée. Seule la luminosité peut sembler un peu faible par moments. Les préréglages calibrés aident cependant à obtenir le meilleur de la dalle.

Si vous êtes plus gaming, vous pourrez brancher votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series aux ports HDMI 2.1, et profiter d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. L’AMD FreeSync et les modes ALLM et VRR sont aussi de la partie, pour fluidifier l’image, et réduire la latence et les déchirures à l’écran. Philips propose donc un téléviseur polyvalent, à l’image idéale autant pour le cinéma que pour les jeux vidéo. On ne peut pas en dire autant de l’audio, légèrement en retrait avec les hauts parleurs du TV. Une barre de son, même entrée de gamme, aidera à tirer le meilleur du Dolby Atmos.

L’Ambilight en action // Source : Philips

Ce téléviseur Ambilight 4K est-il une bonne affaire ?

Moins de 700 €, c’est un prix honnête pour un téléviseur polyvalent d’une marque fiable. Cerise sur le gâteau, la technologie Ambilight projette de la lumière sur vos murs, derrière et autour de l’écran, grâce à un jeu de LED disposé à l’arrière du téléviseur. La lumière projetée est raccord avec l’image diffusée et décuple l’immersion, notamment pour les jeux vidéo où l’effet est vraiment sympa. Pour le cinéma, l’Ambilight n’est pas spécialement intéressant. Mais vous pouvez l’utiliser simplement pour projeter une lumière d’ambiance de la couleur et de l’intensité de votre choix, pour créer instantanément un coin TV cosy. L’Ambilight est aussi désactivable.

Enfin, Android TV habille The One. Les menus sont simples et intuitifs et des recommandations pertinentes s’affichent régulièrement. Les applications de SVOD classiques sont de la partie, ainsi que la présence des assistants vocaux Google et Alexa d’Amazon.

