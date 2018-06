La conférence WWDC d'Apple, c'est bien. La suivre depuis votre canapé ou votre bureau, c'est mieux. Voici quelques applications qui vous permettront de profiter des sessions et conférences de la WWDC 2018 depuis iOS, OS X ou Windows.

La WWDC, c’est ce soir à 19 heures et si vous développez sur iOS ou OS X, vous devez l’attendre chaque année avec la plus grande impatience. Cette conférence organisée par Apple présente tous les ans de nouveaux produits, de nouveaux logiciels et surtout, de nouveaux outils pour les développeurs. Le programme des festivités s’accompagne d’ateliers et de cours spécialisés sur les nouveaux outils de développement… et il existe des applications pour suivre tout cela sur votre canapé si vous n’avez pas pu avoir le précieux sésame pour assister à l’événement.

Sur iOS Sur iPad et iPhone

Tout d’abord, du côté officiel, Apple propose sur iPad et sur iPhone une application WWDC gratuite qui vous permettra d’avoir le programme des sessions sur votre appareil iOS. Vous pourrez également regarder toutes les sessions enregistrées en streaming et voir les replay des sessions qui ont déjà eu lieu.

Ce qui est vraiment chouette avec cette application, c’est qu’elle retient votre progression et vous pourrez passer d’un appareil iOS à l’autre sans perdre le fil de votre vidéo. Notez qu’elle est aussi compatible avec les Apple TV.

Sur Apple TV Sur Apple TV

Si vous avez une Apple TV, vous n’aurez pas grand chose à faire : la WWDC est mise en avant sur la page d’accueil de votre appareil. Vous n’aurez qu’à cliquer sur l’icône et suivre le programme.

Sur Mac Sur Mac

Mais sur Mac alors ? Eh bien sachez qu’il existe une application open source pour OS X qui vous permettra de faire à peu près la même chose qu’avec l’application iOS, mais sur votre Mac. Vous pouvez la retrouver et la télécharger gratuitement sur GitHub. Vous aurez accès au programme des sessions, aux vidéos en live et aux transcripts. Vous pourrez également vous rendre sur ce lien du site officiel depuis votre navigateur préféré — Apple recommande néanmoins Safari.

Sur Windows Sur Windows

Sur Windows, vous pourrez cette année choisir de regarder la WWDC sur Edge ou sur votre navigateur préféré (Apple estime qu’il vaut mieux la regarder sur Edge, mais que d’autres navigateurs comme Firefox ou Chrome peuvent, cette année et selon les mises à jour, être compatibles). C’est aussi par ici.

Comme le développeur de l’application précédemment citée est particulièrement attentionné, il a commencé à travailler sur une version Windows de son utilitaire. Elle n’est ni complète, ni dénuée de bugs, mais elle fait le strict minimum.

De quoi bien se préparer avant le rendez-vous donné par Apple au 4 juin 2018, soit ce soir à 19h.