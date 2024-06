Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Le Poco X6 Pro de Xiaomi possède une fiche technique qui tient la route pour un modèle milieu de gamme. Ses bonnes performances en font un modèle intéressant, encore plus lorsqu’il baisse de prix.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone Xiaomi ?

Le Xiaomi Poco X6 Pro, 256 Go, compatible 5G, est commercialisé 349 € à sa sortie en janvier 2024. Il est en ce moment proposé sur Cdiscount au prix de 220,87 €.

C’est quoi, ce smartphone 5G de Xiaomi ?

Le Poco X6 Pro possède un design plutôt classique, aux bords arrondis et aux bordures fines. Ses très bonnes finitions lui donnent cependant un petit aspect de smartphone premium. Ses dimensions de 160.45 × 74.34 × 8.25 mm pour un poids de 190 g offrent une excellente préhension, même pour les petites mains.

Il accueille un écran AMOLED de 6,67 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif de 60 Hz à 120 Hz. L’écran est lumineux et bénéficie d’un bon contraste, et supporte la norme HDR10+, idéale si vous regardez souvent du contenu sur votre smartphone. Les menus du Poco X6 Pro sont fluides et le smartphone supporte la plupart des tâches. L’interface HyperOS 1.0, basée sur Android 14, répond en effet parfaitement bien et est ergonomique.

Le Poco X6 Pro offre une très bonne préhension // Source : Xiaomi

Est-ce que le Poco X6 Pro vaut le coup en promo ?

C’est un bon smartphone à un prix abordable si vous recherchez un milieu de gamme convenable, pratique au quotidien. Sa puce MediaTek Dimensity 8300 Ultra couplée à 8 Go de RAM apporte pas mal de puissance, et permet même de faire tourner certains jeux gourmands en ressources jusqu’à 60 FPS sans trop de difficultés. En revanche, ce n’est pas forcément le modèle à acquérir si vous cherchez avant tout un modèle pour la photo. Ses trois capteurs font un travail correct de jour, même si les clichés manquent de détails. De nuit, les photos sont peu exploitables.

Niveau autonomie, le Poco X6 Pro tient facilement une journée entière, voire une journée et demie dans le cas d’une utilisation modérée. Sa charge rapide à 67 W lui fait récupérer 100 % de batterie en moins d’une heure.

