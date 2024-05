Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La gamme Hue de Philips est complète et simple à installer, et compte de nombreuses références. Moins connue que les ampoules, la barre lumineuse Hue Play offre une ambiance lumineuse cosy à votre intérieur.

C’est quoi, la promotion sur cette barre Hue ?

La barre lumineuse de couleur blanche Philips Hue Play White & Color Ambiance est vendue 79,99 € sur le site de Philips. Elle est en ce moment proposée au prix de 43,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, cette barre Philips Hue ?

La barre lumineuse connectée Philips Hue Play est facile à installer, puisqu’il suffit de la brancher à un adaptateur secteur. Vous pouvez ensuite la poser sur un meuble, à plat sur toute surface ou debout, ou l’installer sur un mur grâce aux rubans adhésifs fournis. Ses dimensions de 25 × 3,6 × 5 cm d’épaisseur vous permettent de la dissimuler facilement dans la déco de votre intérieur.

Une fois installées, vous profiterez d’une lumière blanche, chaude et froide, et d’une lumière colorée parmi plus de 16 millions de nuances. L’application Philips Hue permet de régler l’intensité des couleurs et de choisir l’ambiance qui sied le mieux. Vous pourrez aussi simuler une présence ou prévoir l’allumage ou l’extinction des lumières. Si vous n’avez pas le pont de connexion Philips, la gamme Philips Hue peut aussi fonctionner avec le Bluetooth.

Les barres Philips Hue sont pratiques pour faire une lumière d’appoint // Source : Philips

Est-ce que cette barre Philips Hue vaut le coup en promo ?

Moins de 50 €, c’est une bonne affaire pour une lampe pratique pour créer une ambiance cosy. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri sont présents pour contrôler la barre Hue Play au son de votre voix. Notez que le protocole Matter est aussi de la partie. Enfin, la barre comprend une alimentation électrique permettant de connecter jusqu’à trois barres lumineuses.

