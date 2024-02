[Deal du jour] The Frame est un téléviseur de Samsung qui a l’apparence d’un tableau. En plus de ses bonnes performances, ce téléviseur original peut aussi afficher une œuvre d’art. Il bénéficie en ce moment d’une double promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce TV QLED de Samsung ?

Le téléviseur The Frame TQ50LS03B, modèle 2023, d’une taille de 50 pouces, est normalement vendu 1 299 € sur le site de Samsung. Il est en ce moment proposé sur Ubaldi au prix de 1 099 € et bénéficie en plus d’une offre de remboursement de 100 €, ainsi que de 2 € de réduction tous les 100 € d’achat, grâce au code 2UBA0824 à rentrer dans le panier. Il voit alors son prix passer à 979 €.

Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 pour comparer The Frame avec d’autres références similaires.

C’est quoi, ce téléviseur de Samsung ?

The Frame est un téléviseur QLED de 50 pouces, soit une diagonale de 127 cm. Sa dalle QLED d’une résolution 4K de 3 840 × 2 160 pixels est compatible avec la norme HDR10+, pour une qualité d’image détaillée et réaliste. Les quelques soucis de contrastes et de noirs qui apparaissent de temps en temps n’enlèvent rien à la qualité de l’image, surtout si vous regardez vos films et séries principalement le soir, dans une pièce peu éclairée. La luminosité et la colorimétrie sont quant à elles parfaites.

Le taux de rafraîchissement de 50 Hz et l’absence de port HDMI 2.1 n’empêche pas de brancher sa PlayStation 5 ou sa Xbox Series. Vous ne tirerez certes pas le meilleur des deux consoles, mais jouer sera tout de même plaisant sur un téléviseur au design si épuré. Son cadre autour de l’écran lui donne en effet des allures de tableau, et sa dalle dotée d’un revêtement mat est du plus bel effet. La partie audio n’est malheureusement pas le point fort de The Frame. Une sortie audio numérique optique permet de brancher une meilleure installation sonore, comme une barre de son.

La dalle de The Frame permet d’afficher des peintures et photographies avec une grande qualité // Source : Samsung

The Frame est-il une bonne affaire en promotion ?

Moins de 1 000 € pour un modèle récent de la gamme The Frame, c’est une très bonne affaire. Le téléviseur comblera les personnes allergiques aux écrans traditionnels et les amateurs d’art. Lorsqu’il est en veille, le TV de Samsung peut afficher de nombreuses œuvres d’art, peintures et photographies, y compris les vôtres. Certaines œuvres sont disponibles gratuitement, mais la majeure partie n’est accessible que via un abonnement mensuel à l’Art Store de Samsung, au prix de 4,99 € par mois.

Notez qu’en mode tableau, la consommation électrique est quasiment identique à celle du téléviseur allumé. Enfin, le système d’exploitation maison Tizen habille le téléviseur. Les menus sont fluides et la navigation ergonomique, avec vos applications et vos services de SVOD habituels. The Frame est compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, pour le contrôler au son de votre voix.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez notre lexique pour tout comprendre aux fiches techniques des TV

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.