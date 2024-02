[Deal du jour] Il existe de nombreuses batteries externes avec plus ou moins de puissance. L’avantage de cette batterie de Xiaomi, c’est assurément son prix. La Redmi Power Bank va à l’essentiel pour un prix plus que raisonnable.

C’est quoi, la promotion sur cette batterie externe ?

La batterie externe Xiaomi Redmi Power Bank, d’une capacité de 10 000 mAh, est normalement vendue 19,99 €. Elle est proposée sur le site de Xiaomi au prix de 9,99 €.

C’est quoi, cette batterie externe ?

La Redmi Power Bank est une batterie externe tout ce qu’il y a de plus classique. Ses dimensions de 15 × 73,2 × 150 mm pour un poids de 240 g en font un accessoire peu encombrant, parfait pour le transport. Sa conception est de plus robuste et elle résistera à quelques chocs, même s’il est conseillé d’éviter de la malmener. Elle embarque aussi une protection thermique, ainsi que des protections contre la surcharge, la surtension ou encore les courts-circuits.

La Power Bank de Xiaomi est dotée de deux ports de sorties USB-A, capables de charger deux appareils simultanément. Elle possède aussi un port micro-USB, et un port USB-C pour plus de polyvalences. Sa capacité de 10 000 mAh permet de recharger deux fois un smartphone Android ou un iPhone. Il est également possible de recharger d’autres appareils comme des écouteurs sans fil ou des montres connectées. Notez qu’elle est aussi compatible avec la charge à faible intensité.

La batterie n’est pas plus grosse qu’un smartphone // Source : Xiaomi

Est-ce que cette batterie externe vaut le coup en promo ?

Moins de 10 €, c’est une excellente affaire pour un accessoire très pratique. Sa puissance de sortie jusqu’à 5,1 V/2,6 A lui permet de fonctionner avec de nombreux appareils hors smartphones. Vous pourrez par exemple recharger un petit ventilateur ou une lampe de poche Xiaomi.

