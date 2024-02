La nouvelle offre Freebox Ultra intègre la chaîne Canal+ en live dans son bouquet TV. Mais pour accéder à l’application myCANAL, il faudra prendre une option à 7 € par mois.

« Ultra généreuse » : voilà comment est décrite la nouvelle offre Freebox Ultra, facturée 60 € par mois (50 € la première année) et associée à une box compatible Wi-Fi 7. Free opte pour un abonnement total et simple à comprendre pour le grand public : cette somme permet non seulement de bénéficier d’un accès Internet, mais aussi de profiter de plusieurs services de divertissement. Ainsi, Freebox Ultra intègre des plateformes comme Netflix et Disney+, certes avec des publicités.

Mais l’opérateur a décidé d’aller encore plus loin : grâce à un partenariat avec le groupe Canal, Free devient le premier acteur du marché à proposer la chaîne Canal+ en live dans son bouquet TV. Cela permettra aux abonnés de regarder des programmes intéressants, comme les derniers films au cinéma (avec une chronologie des médias plus courte) ou de grands événements sportifs (Ligue des champions, Formule 1…). Précision de taille quand même : cela ne permet pas d’accéder à myCANAL.

L’application myCANAL. // Source : CANAL+

Pour avoir myCANAL avec Freebox Ultra, il faudra payer

myCANAL est la plateforme de streaming officielle de Canal pour accéder à toutes les chaînes auxquelles on est abonné, en direct et en replay. C’est l’expérience ultime proposée par l’entreprise. Dans l’offre de base de Freebox Ultra, on profite simplement de la chaîne Canal+, intégrée dans la propre application TV de Free avec l’interface OQEE by Free.

Mais, heureusement, il est possible d’obtenir myCANAL via son abonnement Free, à condition de payer. L’information a été dévoilée par Frédéric Goyon, responsable audiovisuel chez l’opérateur. Il indique dans un message publié sur X le 30 janvier : « Il est bien possible d’upgrader vers une offre supérieure (par exemple, l’offre à 22,99 €, incluant myCANAL, mais pour seulement 7 € de ta poche). »

Pour 7 € en plus des 60 € déjà déboursés, vous pouvez donc souscrire à l’abonnement Canal+, qui réunit les 7 chaînes Canal+ (Canal+, Canal+ Box Office, Canal+ Sport 360, Canal+ Docs, Canal+ Grand Écran, Canal+ Séries et Canal+ Kids), ainsi que Apple TV+. Le tout via myCANAL. Pour 7 €, cela vaut vraiment le coup.

À noter que vous pourrez aussi opter pour une offre Canal enrichie, comme Canal+ Sport ou Canal+ Ciné Séries (+ 14,99 € par mois) en fonction de ses préférences. Avec les précisions de Frédéric Goyon, on comprend que Freebox Ultra permet d’obtenir un rabais de 15 € sur une offre Canal.

